Comienzan a volver a casa casi dos mil presos palestinos, recibidos entre vítores por una multitud

Mientras los veinte rehenes israelíes vivos regresaban desde algún lugar oculto de Gaza a su país, casi dos mil presos palestinos hacían el viaje en ... sentido contrario: de una cárcel hebrea (presidios de Negev y Ofer) a los brazos de sus familiares. Los primeros llegaron al hospital Nasser, en Jan Yunis. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha ejercido de intermediario. La lista incluye a 1.718 personas arrestadas por el Ejército de Israel durante este conflicto y otras 250 condenadas por delitos relacionados con el terrorismo. Algunos de los liberados bajaban de los autobuses haciendo con dos dedos el signo de la victoria.

Los vehículos han llegado a lo largo de la mañana a la Franja de Gaza y a Cisjordania. Los prisioneros han sido recibidos por una multitud de palestinos que se han agolpado junto a los autobuses. A Egipto también han sido trasladados otros 154 reclusos que, según la Oficina de Información sobre Presos Palestinos, afiliada a Hamás, estaban incluidos en el acuerdo de paz.

«La liberación de nuestros heroicos presos, incluidos los que han sido condenados a cadena perpetua y llevan décadas entre rejas, es fruto de la fortaleza del pueblo de la Franja de Gaza y de los hijos de la resistencia», difundió Hamás en un comunicado. Para la milicia palestina, este acuerdo de paz supone el «fracaso» de la «guerra de exterminio y destrucción» librada desde hace más de dos años por el Gobierno de Benjamín Netanyahu.

Un paisaje en ruinas

El mensaje triunfalista de Hamás contrasta con su situación sobre las ruinas de Gaza. Los prisioneros palestinos vuelven a un paisaje irreconocible, con más del 90% de los edificios destruidos. Sin infraestructuras, sin escuelas y casi sin hospitales. La ayuda humanitaria que entra ya es un consuelo entre tanta miseria.

La confección de la lista de presos liberados no ha sido fácil. Israel se negó a incluir a algunos de los dirigentes históricos de Hamás, pero sí ha admitido a algunos encarcelados que las autoridades hebreas consideran muy peligrosos y que han sido autores de graves atentados. «Posiblemente, estemos liberando al próximo Yahya Sinwar (ex máximo diriente de Hamás asesinado por el ejército hebreo)», criticó un alto funcionario israelí en el diario 'Haaretz'