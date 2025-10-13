El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Einav al reencontrarse con su hijo Matan.

Einav al reencontrarse con su hijo Matan.

«Ya está, amor mío, la guerra ha acabado»

Las familias de los rehenes protagonizan emocionados reencuentros en la base de Re'im: «La pesadilla ha terminado»

Carlos Benito

Lunes, 13 de octubre 2025, 13:35

Comenta

Son emociones tan intensas que resulta difícil atraparlas en palabras e incluso en imágenes: a lo largo de la mañana han ido difundiéndose las fotos, ... con el fondo funcional y aséptico de las dependencias de la base israelí de Re'im. Son rostros, la mayoría sonrientes, algunos con la emoción asomando a los ojos, y cuerpos que insisten en tocarse para confirmar la presencia física del otro, pero ninguna cámara es capaz de captar el sufrimiento que tanto pesa detrás de esas anheladas reuniones. Ahí está Omri Miran abrazado con su padre y hablando con sus dos hijas a través de una tableta -a una de ellas, Alma, de 2 años, la vio por última vez cuando era un bebé de seis meses-, o Guy Gilboa-Dalal rodeado por toda su familia, como para no dejarle escapar -incluido su hermano, Gal, con quien asistió al festival Supernova aquel 7 de octubre de hace dos años-, o Alon Olel con la cabeza de su madre apoyada en el hombro, y solo podemos hacernos una vaga idea de la erupción de sentimientos que llevan por dentro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Diputación aplicará medidas extraordinarias para evitar que los coches se empañen en el túnel de La Avanzada
  2. 2

    La historia detrás del abrazo entre Mikel Jauregizar e Ibon Sánchez
  3. 3

    Desalojan una discoteca de Bilbao después de que un cliente usara gas pimienta
  4. 4 La enfermedad mental que no pudo torear Morante y le lleva a una inesperada retirada
  5. 5 Una vecina de Bizkaia se queda sin pensión de viudedad por haber convivido menos de dos años con su marido
  6. 6

    Estos son los 20 rehenes vivos liberados por Hamás
  7. 7 Alerta alimentaria «grave» por altos niveles de mercurio en un conocido pescado procedente de España
  8. 8

    El método 996: ¿Y si trabajamos de 9.00 a 21.00 horas 6 días a la semana?
  9. 9 Así se enteró Jauregizar de que el Athletic lo quería tras marcar dos goles al Otxarkoaga con el Bermeo
  10. 10

    ¿Por qué nuestros iPhones son más tontos que en el resto del mundo?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «Ya está, amor mío, la guerra ha acabado»