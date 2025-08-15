El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El ministro de Justicia de Tuvalu, Simon Cofe, dio su conferencia en la COP26 desde un atril en una zona inundada del país. Reuters

¿Por qué los ciudadanos de la isla de Tuvalu quieren emigrar a Australia?

Más del 80% de sus habitantes se han registrado para irse de su país

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Viernes, 15 de agosto 2025, 10:03

Una de las consecuencias del cambio climático, además del incremento de la temperatura del planeta, es el aumento del nivel del mar. Para muchos países, ... eso puede suponer únicamente unos metros menos de playa, pero para Tuvalu, un pequeño país del Océano Pacífico cuyo punto más elevado se encuentra a solo 4,6 metros sobre el nivel del mar, puede representar la desaparición. Según diferentes analistas, el inexorable avance del agua, que ya ha cubierto dos de los nueve arrecifes, podría dejar prácticamente todo el territorio sumergido entre 2050 y 2070. Además, en todos los escenarios climáticos el país sufrirá más de 100 días de inundaciones al año para finales de este siglo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo regaló a Georgina es de una joyería bilbaína
  2. 2

    «No van a parar hasta matar a mi hijo»
  3. 3 Bizkaia, en alerta roja por temperaturas extremas
  4. 4 «Hemos encontrado comida ilegal guardada en alcantarillas durante las fiestas»
  5. 5 Iñigo Pérez carga contra el negocio del fútbol: «Cobramos salarios indecentes y seguimos en la rueda»
  6. 6 La Real Sociedad elimina de su camiseta un león, la imagen de su nuevo patrocinador principal
  7. 7

    «No nos dejan tener mucho contacto con Yeray»
  8. 8

    Ertzainas custodian en Vitoria a un enfermo de tuberculosis para evitar que se escape
  9. 9

    «No tengo problema en pedir disculpas: los pueblos del sur son extraordinarios»
  10. 10

    Bilbao pide extremar la precaución: «Los amigos de lo ajeno hacen su agosto en Aste Nagusia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo ¿Por qué los ciudadanos de la isla de Tuvalu quieren emigrar a Australia?

¿Por qué los ciudadanos de la isla de Tuvalu quieren emigrar a Australia?