Anthony Albanese, primer ministro de Australia. Ep

Australia expulsa al embajador de Irán tras una ola de atentados antisemitas

Acusa al régimen de Teherán de orquestar los ataques con bombas incendiarias a una sinagoga en Melbourne y un restaurante en Sídney

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Martes, 26 de agosto 2025, 17:10

Australia ha expulsado al embajador de Irán y evacuará urgentemente a sus propios diplomáticos de Teherán después de obtener pruebas de que el régimen islamista ... está detrás de los atentados con bombas incendiarias en una sinagoga de Melbourne y en un restaurante judío de Sídney en 2024. Es la primera vez que un embajador es expulsado de este país desde el final de la II Guerra Mundial. El Gobierno laborista anunció, además, que va a incluir a la Guardia Revolucionaria Islámica en la lista de organizaciones terroristas. Y recomendó a sus ciudadanos que abandonen Irán por temor a ser detenidos en represalia por esta medida.

