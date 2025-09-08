El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El lugar del tiroteo fue acordonado por la Policía neozelandesa. AFP

Abatido tras un robo el neozelandés que mantenía secuestrados a sus hijos desde hace cuatro años

Tom Phillips permanecía oculto en el desierto con sus hijos desde las Navidades de 2021 después de perder su custodia

Daniel de Lucas

Daniel de Lucas

Lunes, 8 de septiembre 2025, 18:36

Un padre fugitivo había estado escondido en los espesos bosques de Nueva Zelanda durante casi cuatro años, hasta que la madrugada de este lunes la ... Policía ha dado con él y lo ha abatido tras protagonizar un robo a mano armada en una tienda de suministros agrícolas de Waitomo, en la región de Waikato. El paradero de Tom Phillips había copado los titulares de los periódicos de todo el mundo en las Navidades de 2021, cuando huyó al desierto de Waikato con sus hijos Ember, ahora de 9 años, Maverick, de 10 y Jayda, de 12, después de discutir por su custodia con la madre. El caso conmocionó al país. El hombre de 40 años era un cazador experimentado y con habilidades de supervivencia para construir refugios y buscar alimentos en la salvaje naturaleza, aunque también había protagonizado hurtos en diferentes tiendas en los últimos años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nico Williams se lesiona en un recital histórico de la selección
  2. 2

    El Ministerio calcula que el tren Bilbao-Castro cuadruplicaría en demanda al viaje a Santander
  3. 3

    Un joven español muere en un atentado contra un autobús en Jerusalén
  4. 4

    El peronismo arrolla a Milei en Buenos Aires
  5. 5

    Los cachorros con los que cuenta Valverde para cubrir el hueco de Laporte el Athletic
  6. 6

    La UEFA impone diez meses de sanción a Yeray, que regresará el 2 de abril
  7. 7 Un manifestante propalestino provoca la caída de Javi Romo en la Vuelta
  8. 8 El mapa de la despoblación en Bizkaia. Consulta aquí tu municipio
  9. 9

    «En Bilbao tenemos que vender caro para poder ganar dinero»
  10. 10

    Quizá te espía la cámara de tu móvil y no lo sabes: estas son las señales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Abatido tras un robo el neozelandés que mantenía secuestrados a sus hijos desde hace cuatro años

Abatido tras un robo el neozelandés que mantenía secuestrados a sus hijos desde hace cuatro años