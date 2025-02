Zelenski sólo se reunirá con Putin si antes hay un «plan común» con Trump y Europa para «frenar» al líder ruso

J. Gómez Peña Viernes, 14 de febrero 2025, 18:07 | Actualizado 18:59h. Comenta Compartir

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se ha reunido este viernes en Múnich con el vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance. El inicio de ... un proceso de paz que frene la invasión rusa ha estado sobre la mesa. El mandatario de Kiev no mantendrá ningún contacto con delegados del Kremlin hasta que no se concrete un plan común entre EE UU, Europa y Ucrania, sobre cómo avanzar hacia unas negociaciones de paz. «No está en mi programa reunirme con rusos, no sé si están contentos o no. Solo me reuniré con un ruso, con Putin, pero después de tener un plan común con Trump y con Europa», ha zanjado en la Conferencia de Seguridad en Múnich.

Zelenski desveló que la cita con Vance había sido cordial. Un primer paso. «Tenemos que hablar más, trabajar más y preparar un plan para detener a Putin», recalcó tras la reunión mantenida durante la Conferencia de Seguridad que se desarrolla en Múnich. En cualquier caso, confía en que Donald Trump ayude a su país a poner fin a la guerra. «Cuento con él, porque es el presidente de un país que nos ha dado mucho durante estos tres años. Si escoge nuestro lado y no se queda en la mitad, pienso que presionará a Putin para que termine el conflicto. Puede hacerlo», confió. «No nos quieren en la OTAN» Zelenski también recordó que EE UU nunca ha querido a Ucrania dentro de OTAN. No lo quiere ahora Trump y tampoco lo quiso su antecesor, el demócrata Joe Biden. «Hablaban y decían que sí, pero no nos querían allí. Me reuní con muchos senadores y congresistas que estaban a favor, pero a nivel del líder del país jamás escuché decir que estaríamos dentro de la organización», señaló. «Ucrania puede fortalecer a la OTAN, porque cuenta con un ejército fuerte y eso va en el interés de la Alianza», aseguró Zelenski. El presidente ucranio espera que Estados Unidos y Europa permanezcan juntos en su apoyo a Ucrania. «Es un mensaje a Putin. No me refiero solo al apoyo militar, sino al político, es muy importante permanecer juntos políticamente», recalcó. Sin cita con Rusia Sobre la conversación telefónica que mantuvieron el miércoles Trump y Putin, el presidente ucraniano comentó que vería «muy raro» que el líder republicano estadounidense se inclinara por aceptar los términos de Rusia para poner fin al conflicto en Ucrania. Zelenski no tiene en su agenda una cita con representantes del Kremlin. De hecho, el director de la Conferencia de Seguridad de Múnich, Christoph Heusgen, ha negado este viernes todo conocimiento sobre la llegada de una delegación del Gobierno ruso a la cumbre. «No sabemos nada de eso. Contamos (con la presencia) de varios ciudadanos de ese país pero son políticos de la oposición», ha detallado Heusgen a la televisión pública alemana ARD. Sobre este asunto, Zelenski ha indicado que cualquier reunión con Rusia ocupa el nivel más bajo en su escala de prioridades. «Para mí el orden de la reunión sería: primero Estados Unidos, después Europa y finalmente Rusia», indicó.

