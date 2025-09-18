El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El rey Carlos III y la reina Camila posan junto al presidente estadounidense Donald Trump y la primera dama Melania Trump durante su despedida formal en el castillo de Windsor. AFP

Trump y Melania se despiden de los reyes Carlos III y Camila en Windsor para poner rumbo a su encuentro con Starmer

El presidente estadounidense será recibido en Downing Street por el primer ministro británico y la primera dama en su segundo y último día de visita oficial

Ivannia Salazar

Londres

Jueves, 18 de septiembre 2025, 11:49

Este jueves será el segundo y último día de la visita oficial de Donald Trump al Reino Unido, que se centrará más en lo político ... después de que el miércoles la jornada estuviera llena de ceremonia y pompa, con desfiles, recepciones y actos protocolarios que sumergieron al presidente estadounidense y a la primera dama en el mundo de la realeza británica. Fue un día, en resumen, en el que el jefe de la Casa Blanca se dio un verdadero «baño de realeza».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El respeto de Zubimendi a San Mamés que caló en el vestuario del Arsenal
  2. 2

    Un fondo inversor levantará un hotel en Mazarredo y obligará a desalojar 240 oficinas
  3. 3

    Manex Lozano, el delantero que brilló en la Youth League y llama a la puerta del Athletic
  4. 4 La Federación vasca reconoce que está trabajando en un partido contra Palestina aunque «es muy complejo»
  5. 5

    Obligan a un policía de Bilbao a volver a trabajar con la jefa a la que denunció por acoso laboral
  6. 6 El conmovedor mensaje de Bárbara Goenaga a Borja Sémper en su lucha contra el cáncer: «Aunque se vea raro, es el chico más guapo»
  7. 7

    Descubren en Gamiz-Fika una cueva artificial prehistórica decorada con arte rupestre
  8. 8

    ¿Hasta cuánto puede crecer San Mamés?
  9. 9 Homenaje en Bilbao a los ocho vascos asesinados por yihadistas
  10. 10

    Bilbao cambia terraplén baldío por chalé para demoler

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Trump y Melania se despiden de los reyes Carlos III y Camila en Windsor para poner rumbo a su encuentro con Starmer

Trump y Melania se despiden de los reyes Carlos III y Camila en Windsor para poner rumbo a su encuentro con Starmer