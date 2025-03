El SPD espera un claro triunfo en Hamburgo que le compense del desastre en las generales

Juan Carlos Barrena Sábado, 1 de marzo 2025, 15:13 Comenta Compartir

Tras la histórica catástrofe electoral de los socialdemócratas (SPD) en los comicios legislativos anticipados en Alemania hace una semana, en los que obtuvieron sus peores resultados desde el siglo XIX, el más antiguo partido germano podrá resarcirse este domingo con una clara y cantada victoria en la ciudad-Estado de Hamburgo. Todos los sondeos sin excepción indican que el SPD será con diferencia el partido más votado en las elecciones al Parlamento de la ciudad portuaria del Mar del Norte al alcanzar una media del 33% de votos.

A sus rivales de la oposición cristianodemócrata (CDU) se les augura un 18% de sufragios y a sus actuales socios de gobierno, el partido ecologista de Los Verdes, un 17%. Las encuestas indican que entrarán también en la Cámara regional la formación de La Izquierda, con un 12% de votos, y la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), con un 9% como farolillo rojo. Expulsado del Parlamento hamburgués se verá el Partido Liberal (FDP), que pierde como en el Bundestag, el Parlamento federal, todos sus diputados por no superar la barrera del 5% de votos.

Artífice de este triunfo reconfortante para el SPD es el actual alcalde-gobernador de la metrópoli portuaria, Peter Tschentscher, que logrará duplicar los votos obtenidos por su partido en las legislativas alemanas. Discreto y distante, pero muy popular, este político de 59 años lleva siete como burgomaestre de Hamburgo al frente de un Gobierno rojiverde, conocido en la ciudad-Estado como Senado.

Según el 'Politbarometer', el barómetro político de la cadena pública de televisión de la ZDF, el 51% de los votantes quiere que siga al frente del Ejecutivo local. Su rival de los Verdes, Katharina Fegebank, y su oponente de la CDU, Dennis Thering, tienen valoraciones significativamente más bajas, del 14% y el 15% respectivamente. Por eso la campaña electoral del SPD está hecha a la medida de Tschentscher. Esto incluye carteles en la ciudad que muestran su rostro en tamaño grande y prescinden del logotipo del partido.

Tschentscher es lo que cuenta. Y tira del voto. Aunque se trata de un político tardío. No fue hasta cumplir los 45 años que este médico de laboratorio decidió cambiar su carrera profesional. En 2011 se convirtió en senador de Finanzas en el gobierno municipal del entonces alcalde-gobernador Olaf Scholz, hoy canciller federal saliente. Ambos muestran un carácter similar. Cuando Scholz se fue a Berlín para convertirse en titular de Finanzas en el gabinete de Angela Merkel, Tschentscher tomó el relevo en Hamburgo.

Casado y padre de un hijo, el hombre que continuará al frente del Gobierno de Hamburgo pasa por ser un trabajador concienzudo. «Gobierna con calma y objetividad, sin grandes comportamientos llamativos», dice Mathias Petersen, antiguo dirigente local del SPD y veterano del partido. Petersen afirma que Tschentscher siempre ha estado «enamorado de los detalles» y es alguien que «piensa las cosas muy detenidamente y luego toma decisiones en un círculo pequeño de personas de confianza».

En el entorno del alcalde-gobernador dicen que se ocupa de la mayoría de las cosas personalmente. Y ve los problemas con más rapidez que otros. Por ejemplo, cuando la situación de seguridad en la estación central de ferrocarril se volvió precaria, fue Tschentscher quien impulsó una reacción. Se intensificaron las patrullas y se prohibieron el alcohol y portar armas blancas. La situación mejoró en poco tiempo.

Dicen en su equipo que a Tschentscher le gusta pedir consejo a expertos. Sus decisiones se caracterizan por la razón científica. Algo que también quedó patente durante la crisis del coronavirus. En aquel momento, Tschentscher se hizo mucho más conocido en toda Alemania. Hamburgo era uno de los Estados con normas más estrictas. Sin embargo, según las personas cercanas al alcalde, lo importante para él es que las medidas tuvieran siempre una base científica. Como médico, gozaba de autoridad.

El pasado martes, Tschentscher entró en final de campaña electoral en una rueda de prensa en la que repartió estopa a todos sus rivales políticos, pero dejó bien claro que su deseo e intención es seguir gobernando con Los Verdes como aliados, pero a poder ser con mayor peso para el SPD. Y de sus camaradas a nivel nacional no quiere ni oír hablar ante la derrota del pasado domingo, no vaya a ser que le den gafe. No ha invitado a ninguno de los dirigentes nacionales del partido a su campaña.