Christian Bruckner, principal sospechoso, ya está en la calle. Afp

El sospechoso de la desaparición de la niña británica Madeleine McCann sale en libertad

La fiscalía no ha hallado pruebas contra el alemán Christian Bruckner, que estaba encarcelado por una violación cometida también en Portugal

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:53

El principal sospechoso de la desaparición en mayo de 2007 de la niña británica Madeleine McCann, el alemán Christian Bruckner, ha salido este miércoles de ... la cárcel germana donde cumplía condena por un caso de violación, sin que pese sobre él ningún cargo concreto por el 'caso Maddie'. Se alejó del recinto penitenciario en el vehículo de su abogado, Friedrich Fülscher, escoltado por dos furgonetas de la policía y observado por un gran grupo de medios de comunicación que le esperaban en la calle.

