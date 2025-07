Las bases socialistas desautorizan a Hidalgo y eligen a un disidente como aspirante a la alcaldía de París

La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, se ha quedado sin un sucesor que cuente con su beneplácito. Las bases del Partido Socialista (PS) han elegido ... a Emmanuel Grégoire, exnúmero dos del Ayuntamiento y con malas relaciones con la regidora, como candidato para las elecciones municipales de 2026. Grégoire, de 47 años, se impuso con el 52% de los votos ante el aspirante oficialista, el senador Rémi Féraud (44%), que tenía el apoyo de Hidalgo a pesar de ser una figura poco conocida por el electorado parisino. Estas primarias, cuyos resultados fueron comunicados el lunes por la noche, se resolvieron por la vía rápida desde la primera vuelta.

«Solo tengo una obsesión, unir al conjunto de los socialistas y de la izquierda y ganar la batalla contra la derecha», aseguró Grégoire ante sus simpatizantes, reunidos en un bar en el distrito XIX (nordeste) de París. Después de su designación en 2018 como principal adjunto -el segundo puesto más relevante en el Ayuntamiento, este dirigente parecía el mejor situado para suceder a la alcaldesa, hija de inmigrantes españoles y cercana a Pedro Sánchez.

No obstante, las relaciones entre el número dos y la alcaldesa se envenenaron en los últimos años. Ella le recriminaba no haberla apoyado lo suficiente durante su fallida candidatura en las elecciones presidenciales de 2022, en las que apenas obtuvo el 1,7% de los votos. Pese al éxito de los Juegos Olímpicos del año pasado y de la transformación verde de la ciudad, Hidalgo no ha logrado dejar una gran impronta dentro de su partido.

El Partido Socialista intentará mantener su hegemonía al frente del parisino Hôtel de Ville, que dirige desde 2001, a través de la candidatura de un disidente. Grégoire arranca la campaña con una intención de voto discreta, del 16%, según un sondeo reciente del instituto Elabe. Por un lado, se enfrentará a las ambiciones de la ministra de Cultura, la conservadora Rachida Dati (30%), que pretende liderar una coalición municipal entre los macronistas y la derecha tradicional de Los Republicanos. Por el otro, rivalizará con los otros aspirantes progresistas: el verde David Belliard (17%) y la insumisa Sophia Chikirou (16%). Pese a su actual división, la izquierda afronta con una ligera ventaja los próximos comicios en la capital.