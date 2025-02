Santorini se vacía: más de 11.000 personas han abandonado la isla por los terremotos

El éxodo continúa en Santorini, sacudida por una sucesión interminable de más de 600 terremotos en los últimos días. Unas 11.000 personas han abandonado hasta el momento esta isla griega del mar Egeo. No todas eran residentes ya que también había unos turistas entre ... ellas. El último censo sumaba 15.231 habitantes, por que que más de dos tercios de la población ha optado ya por marcharse para no convivir con los incesantes temblores.

Las autoridades han reducido al mínimo actividades no esenciales por precaución, ante el riesgo de que pueda producirse un seísmo de mayor magnitud. Pero el Gobierno de Grecia sigue sin ordenar expresamente la evacuación de la isla. Un hecho que de facto ya se está produciendo con las más de 10.000 personas que se han marchado por iniciativa propia por mar o por aire.

La zona de las Cícladas, como se conoce al archipiélago en el que se encuentra Santorini, ha registrado desde el sábado más de medio centenar de seísmos de una magnitud superior a 4. Los últimos dos se hicieron notar esta pasada madrugada con una escasa diferencia de cinco minutos entre ambos, según el Instituto Geodinámico de Atenas. Sólo este miércoles se han producido más de 60 temblores en uno de los destinos turísticos más famosos del mundo y que atrae a más de 3,4 millones de visitantes al año.

Angustia en la población: «No puedo dormir»

Un día más, este miércoles, cientos de personas se concentran en el puerto de la isla con el objetivo de conseguir un billete para uno de los ferris que les lleven lejos del incipiente peligro, en concreto hasta la capital griega. «He aguantado una semana. Ya no puedo más. No puedo dormir y me tiemblan las piernas», confesaba un vecino que esperaba en el muelle en declaraciones recogidas por el diario heleno 'Ekathimerini'.

Ampliar Los pocos turistas disfrutan del pasaje de una isla, generalmente abarrotada, ahora desierta. AFP

«No me voy por el terremoto, voy a Atenas para hacerme unas pruebas médicas», aclaraba una mujer de avanzada edad. Y añadía: «Esto es peor que en 1956», cuando un seísmo de magnitud 7,7 sacudió la cercana isla de Amorgos con el trágico balance de 53 muertos. «Yo viví eso. Nos sacudió dos veces y eso fue todo. Ahora, cada día te asustas más, esperas que el acantilado se derrumbe en cualquier momento», deslizaba con su mirada hacia arriba.

Los colegios de Santorini, Amorgos, Ios y Ánafes permanecen cerrados al menos hasta el viernes. Las instituciones han paralizado las obras y recomiendan a la población que evite participar en grandes reuniones o acercarse a determinadas áreas costeras como los puertos y las playas. El primer ministro griego, el conservador Kyriakos Mitsotakis, quien ha pedido a los isleños «que mantengan la calma» en todo momento, preside este miércoles una reunión en la sede de Protección Civil. De esta cita se espera que salgan más medidas de prevención ante una posible catástrofe.

Diversas teorías

Sismólogos y geólogos se muestran divididos sobre la evolución de este fenómeno y la prensa local recoge las diferentes teorías. La más tranquilizadora es que se trate de un enjambre sísmico, es decir una sucesión de temblores de baja intensidad que no culmine con un gran terremoto. Una situación que se podría prolongar semanas o incluso meses hasta que de repente, sin previo aviso, la tierra deje de moverse en una falla muy activa.

Nadie se atreve a predecir la evolución de los temblores: algunos dicen que pueden detenerse de repente y otros advierten sobre una posible erupción que despierte a los grandes volcanes de las Cícladas

Otros apuestan por que un potente seísmo con una magnitud en torno a los 6 grados podría liberar la tensión acumulada y así la zona recuperar la normalidad. Esto podría provocar deslizamientos de tierra o incluso un tsunami si el epicentro se halla cerca de la isla. Tampoco se descarta uno de los peores escenarios: una erupción que despertara a los grandes volcanes de las Cícladas, la caldera de Santorini y el submarino de Kolumbo.

Pero todos los expertos coinciden en que la situación es impredecible. Las autoridades vigilan la actividad sísmica y los volcanes mientras instan a residentes y visitantes a mantenerse informados y a seguir las normas de seguridad.