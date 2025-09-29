El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La presidenta de Moldavia, Maia Sandu. AFP

Sandu pide unión a los moldavos para avanzar hacia la UE

Bruselas asegura que los ciudadanos han hablado «alto y claro» y elegido «un futuro europeo» frente a la «presión y la interferencia de Rusia»

Álex Bustos

Álex Bustos

Corresponsal. Moscú

Lunes, 29 de septiembre 2025, 21:38

La presidenta de Moldavia, Maia Sandu, que revalidó su cargo en las elecciones parlamentarias del domingo con una holgada victoria, llamó este lunes a la ... unidad política y social en el país y admitió que el triunfo representa «un mandato fuerte» de los ciudadanos para seguir en el camino de la «adhesión a la Unión Europea».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SEPE concederá una prestación de 600 euros con solo cumplir un único requisito
  2. 2

    Un pesquero vasco es obligado a amarrar en Gijón tras un motín a bordo
  3. 3

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  4. 4

    «Estaba con él y veía que se estaba muriendo», explica una enfermera que atendió al herido grave en una discoteca de Bilbao
  5. 5

    Fallece a los 19 años el portero del Colindres tras un choque con un rival en el terreno de juego
  6. 6

    El Athletic quiere ampliar Lezama con un ambicioso plan que duplicará su superficie
  7. 7

    «Sus amigos nos grabaron besándonos. Lo tenía planeado»
  8. 8 El restaurante de Getxo que saca chispas a las brasas
  9. 9

    Un herido en una pelea con palos y paraguas en plena calle en Erandio
  10. 10

    ¿Puede llegar a Euskadi un auge de la extrema derecha como en Cataluña?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Sandu pide unión a los moldavos para avanzar hacia la UE

Sandu pide unión a los moldavos para avanzar hacia la UE