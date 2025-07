Rusia y Ucrania preparan su reunión en Estambul sin esperar ningún «milagro»

Ucrania ha avanzado que este martes se producirá el tercer encuentro con Rusia; Moscú, sin embargo, asegura que será el jueves. Lo único en lo ... que coinciden los dos contendientes en la guerra que tiene en vilo a Europa es en que será esta semana y en que, como advirtió ayer el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, hay que poner los pies en la tierra porque «no hay razones para creer en ningún tipo de resultados milagrosos».

Aunque Kiev ha mostrado interés en negociar mientras no haya combates en el frente, Moscú no lo considera necesario para sentarse a conversar sobre la paz con su enemigo. Por eso, el pasado fin de semana fueron días de mucha actividad en los cielos de ambos países con intercambio de centenares de drones y misiles.

Algunos de los temas candentes que se prevén sobre la mesa de negociación en esta ocasión son nuevos intercambios de prisioneros, un alto el fuego temporal, una posible reunión entre líderes y la delineación de nuevas fronteras entre ambos países. Este último es el punto en el que las posiciones son están más distanciadas, ya que ambos países se consideran los legítimos propietarios de Crimea, Jersón, Zaporiyia, Donetsk y Lugansk. La mayoría están controlados total o parcialmente por Rusia.

La delegación ucraniana la encabezará Rustem Umérov, el antiguo ministro de Defensa. Este político ya fue el pasado 2 de junio el nombre más relevante del lado de Kiev en la reunión. Este empresario, de origen tártaro de Crimea, suena como el futuro embajador de Ucrania en Washington. El Kremlin en 2022 le acusó de alargar las negociaciones de paz para favorecer los intereses estadounidenses.

Del lado ruso no hay ninguna confirmación por el momento, pero en las últimas ocasiones Vladímir Medinski, exministro de Cultura y actual presidente de la Comisión Interdepartamental de Educación Histórica de Rusia, fue el elegido para liderar las negociaciones. En el país euroasiático es conocido por ser un historiador de dudosa reputación, en 2012 se le acusó de plagiar su tesis doctoral y en 2017 le fue revocado el doctorado porque sus investigaciones eran «poco académicas» e ignoraba a fuentes que le contradecían.

Reunión Putin-Zelenski

Este 2025 se han reanudado las negociaciones Kiev-Moscú, algo que no se producía desde 2022, cuando empezó la guerra. Las posiciones este año han vivido un tímido acercamiento que permite avanzar paulatinamente hacia una potencial paz definitiva. A pesar de que ambos líderes apuntaron en el pasado negarse rotundamente a verse, Vladímir Putin, y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, se han mostrado receptivos a un posible encuentro entre ambos. No en vano, aunque antes puso en entredicho su legitimidd, el líder ruso señaló el pasado 19 de junio que no descarta reunirse con el excomediante «en las fases finales de negociación».