Río Obi a su paso por Nizhnevártovsk, en la región Janti-Mansiisk, Siberia. E. c.

Rusia lanza una campaña para cohesionar sus casi 200 grupos étnicos y poblar Siberia

Ante el temor a una balcanización del país, Putin ensalza el papel de las minorías como «ejemplo» de patriotismo en el frente ucraniano

Álex Bustos

Álex Bustos

Moscú

Sábado, 8 de noviembre 2025, 16:58

«En el Imperio Ruso y en la época soviética, el estado creó condiciones para que los ciudadanos quisieran viajar voluntariamente e ir a Siberia ... con alegría para desarrollar la economía nacional», recordó el pasado jueves el exministro de Defensa y actual Secretario del Consejo de Seguridad, Serguéi Shoigú. Con este breve análisis del pasado, defendió su propuesta de industrialización del este de Rusia, que necesitaría reducción de impuestos e incentivos administrativos para los negocios y apoyo social para los trabajadores que quieran desplazarse a esa zona. El principal objetivo de esta iniciativa es desarrollar un conglomerado empresarial para procesar minerales en la macrorregión del Lejano Este del país, de 7 millones de kilómetros cuadrados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

