Rusia defiende la necesidad de un Estado palestino tras el alto del fuego en Gaza

Rusia es uno de los principales países que apoya a Palestina en la esfera de las relaciones internacionales. Su presidente, Mahmud Abás, estaba previsto que ... asistiera a una cumbre ruso-árabe de este miércoles, aunque finalmente se ha cancelado para evitar interferir en la negociación de paz. La amistad ruso-palestina es histórica desde tiempos de la Unión Soviética. Y por ello el Kremlin aunque celebra la liberación de prisioneros tanto palestinos como israelíes, ha expresado su apoyo a la existencia de una Palestina independiente. El ministro de Asuntos Exteriores Serguéi Lavrov ha sido uno de los exponentes de este martes, que ha defendido que «una solución a largo plazo de esta situación solo es posible mediante la implementación de las decisiones de la ONU sobre la creación de un Estado palestino».

En una línea similar se pronunció el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso y expresidente del país Dmitri Medvedev. Aunque ha celebrado la liberación de rehenes israelíes y prisioneros palestinos, dice que «hasta que no se establezca un Estado palestino de pleno derecho con las resoluciones conocidas de la ONU, nada cambiará». Ha añadido que «la guerra continuará. Todo el mundo lo entiende». El mismo presidente ruso Vladímir Putin ya defendió tesis similares en el pasado.

El mandatario alabó el pasado 10 de octubre los esfuerzos del líder estadounidense Donald Trump para alcanzar acuerdos de paz. Desde la conferencia de prensa en Dusambé, Tayikistán, el exagente del KGB repite que su homólogo norteamericano «definitivamente está haciendo un esfuerzo y trabaja en estos temas, lograr la paz y resolver asuntos internacionales complejos». «No sé si el actual presidente de los Estados Unidos merece el Premio Nobel, pero realmente está haciendo mucho para resolver crisis complejas que se han prolongado durante años, incluso décadas». Trump y Putin mantienen buena sintonía, tal y como mostraron en su encuentro en Alaska del pasado mes de agosto.

Además, Rusia, a pesar de estar aún en plena guerra contra Ucrania, ha criticado a Israel por su ofensiva contra Gaza. Es el caso de la portavoz del Ministerio de Exteriores, María Zajárova, en mayo de 2025. «Estamos decepcionados por la decisión de Israel (de mantener la ofensiva sobre Gaza) que inevitablemente conduce a más pérdidas de vidas inocentes y a nueva destrucción. Lavrov apuntó ese mismo mes que «lo que está pasando en Gaza es incomprensible e indescriptible (...) las medidas adoptadas por Israel constituyen un castigo colectivo a la población civil».

Relación ruso-árabe

Este mismo martes el embajador palestino Abdelhafiz Nofal en Moscú ha transmitido el interés del presidente de su país, Mahmud Abás, en visitar la capital rusa para reunirse con Putin . «Está listo en cualquier momento» ha aseverado. Él mismo ha recordado que estaba prevista «una cumbre ruso-árabe en Moscú que fue pospuesta en el último instante (...) ahora vamos a ver cuando se celebrará». Ha reiterado que lo más importante para su país es «detener los asesinatos y ataques de Israel». También es relevante es «alcanzar garantías internacionales a nivel mundial que impidan a Israel que vuelva a atacar Gaza».

Para ello es relevante el rol del país euroasiático, del que el mismo diplomático ha apuntado que «Rusia debe jugar un papel importante en el futuro acuerdo, porque Moscú tiene muy buenas relaciones con el pueblo palestino y buenas relaciones con Israel».

Aunque había una cumbre ruso-árabe prevista para este miércoles, se canceló en el último momento. Lavrov ha declarado ante periodistas árabes que Putin «acordó con el presidente de la Liga de Países Árabes posponer la cumbre». Está seguro de que «se llevará a cabo tan pronto como se entienda cuál es el momento más conveniente para esto». El Kremlin tiene buenas relaciones con algunos países de Oriente Medio como Irán, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, entre algunos otros, aunque en esta zona perdió a su mayor aliado Siria tras la caída del autócrata Bashar Al-Assad.