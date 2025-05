Rusia avisa a Ucrania de que el aumento de los ataques con drones «socava» el proceso de paz

El cruce de ataques entre Rusia y Ucrania continúa mientras las conversaciones de paz permanecen estancadas. El Kremlin aseguró este martes haber derribado cerca de ... un centenar de drones lanzados desde la exrepública soviética y denunció que el aumento de este tipo de ataques en los últimos días intenta «socavar el proceso de negociaciones». En opinión de Moscú, se trata de «pasos provocativos».

Más de la mitad de los aparatos no tripulados (56) fue interceptada en la región fronteriza de Bélgorod aunque los drones ucranianos llegaron también a otras provincias como Vorónezh (25), Vladímir (7) o Kaluga (5). No se informó sobre daños materiales o víctimas mortales como consecuencia de los ataques. No obstante, el Kremlin recordó que sus tropas actúan «exclusivamente» contra objetivos «militares» en la antigua república.

Las autoridades ucranianas informaron asimismo sobre ataques rusos con este tipo de artilugios a lo largo de la pasada jornada. La Fuerza Aérea detectó, en concreto, 60 drones kamikaze y señuelos lanzados por Rusia, aunque en este caso también acabaron derribados la mayoría (43) e igualmente no se reportaron fallecidos ni afecciones materiales. Un total de nueve puntos del país sufrieron el impacto de los aparatos que no lograron ser interceptados a tiempo.