Rusia advierte que ceder territorios contraviene la Constitución de Ucrania, un «obstáculo» para la paz

El exministro de Defensa ruso y actual secretario del Consejo de Seguridad del Kremlin, Serguéi Shoigú, ha declarado a la prensa que «la Constitución ucraniana, ... que prohíbe la entrega de territorios, está obstaculizando el fin de la guerra». Según sus palabras, la Carta Magna de Ucrania en su artículo número 2 «prohíbe cualquier negociación sobre cambios en la integridad territorial (…) y esto es la principal dificultad para alcanzar un acuerdo de paz».

Y es que, según el presidente Vladímir Putin, ha venido repitiendo desde junio del año pasado, para poder poner fin a las hostilidades hace falta que Kiev reconozca la soberanía rusa sobre Crimea y las regiones anexionadas de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, y no solamente la parte ocupada actualmente por las tropas rusas, sino también sus territorios de forma completa, incluidos los que controla Kiev, de acuerdo con el trazado de los límites administrativos tras la desintegración de la URSS. Si no se acepta eso, este miércoles Putin amenazó con seguir avanzando dentro de Ucrania para tomar Odesa y otras regiones del país.

Shoigú ha señalado también este jueves otro de los impedimentos que obstaculizan un acuerdo de paz, argumentado reiteradamente por el Kremlin, y es la «dudosa legitimidad» del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, al que Moscú acusa de no haberse sometido a elecciones el año pasado, cuando expiró su mandato, y su decreto prohibiendo negociar nada con Putin. «Rusia no sabe con quién hablar en Kiev», afirmó el ex ministro de Defensa ruso, estimando necesario «hallar una solución a todas estas cuestiones».

Líneas rojas de Kiev

Kiev ya ha alertado que la cesión de territorios es una de sus «líneas rojas». «No vamos a permitirlo. Dado que están ocupados temporalmente significa que nunca se convertirán en rusos», enfatizó Zelenski durante la conversación telefónica que mantuvo el miércoles con el presidente norteamericano, Donald Trump. Ahí también se opuso en poner fin a la guerra a lo largo de la actual línea de contacto en el frente.

Según el líder ucraniano, «la línea de contacto pasa a menudo por localidades pequeñas y medianas y, si todo se deja como está tras el alto el fuego, nadie volverá a esos asentamientos y desaparecerán». «Le dije honestamente al presidente Trump: '¿Queremos como era en Berlín? ¿Queremos muchas ciudades así?», se preguntó Zelenski, señalando que «el Muro de Berlín no es una opción».

El presidente ucraniano también es contrario a que Moscú determine el número de efectivos y armamentos de las tropas de Kiev, ya que, según su punto de vista, «eso atañe a las garantías de seguridad –tras acordar la paz- en cuanto a que Rusia no reanudará más adelante la guerra».

Rusia también insiste en la necesidad de «eliminar las causas profundas del conflicto», refiriéndose a la ampliación de la OTAN, especialmente al territorio de Ucrania, al «golpe de Estado del Maidán, en febrero de 2014», insinuando que las actuales autoridades ucranianas son herederas de aquella «anomalía», y a la «violación de los derechos de la población rusoparlante», impedida supuestamente de emplear el ruso, su lengua materna.