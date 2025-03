EE UU y Rusia seguirán negociando sobre Ucrania el domingo sin la UE, que acusa a Putin de «no ser de fiar»

Los ucranianos han vivido la primera noche de tregua parcial con Rusia de la misma manera que lo han hecho en los últimos tres años. ... Moscú ha disparado seis misiles y 145 drones contra su país vecino. Dos infraestructuras energéticas han sido alcanzadas, pese a que la protección de estas instalaciones es la base del acuerdo al que este martes llegaron los presidentes de EE UU y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin. Una de ellas resultó dañada pocas horas después de la conversación entre los dos líderes. La segunda ha sido alcanzada este miércoles por la mañana en la región de Dnipropetrovsk y ha dejado sin abastecimiento a gran parte de la red ferroviaria. Los ferrocarriles son de suma importancia para los ucranianos en estos tiempos de guerra y, por fortuna, la Administración regional asegura que su funcionaiento se ha podido mantener activo.

Por su parte, Moscú ha acusado a Kiev de la ruptura deliberada también del alto el fuego energético tras haber bombardeado con drones un depósito de petróleo en la región sureña de Krasnodar durante la noche. el Ministerio de Defensa ha informado que fue necesario enviar a doscientos bomberos para sofocar las llamas en el complejo, que se utiliza para transferir petróleo desde vagones cisterna al oleoducto del Caspio.

Los habitantes de Kiev han pasado también una noche de terror tras la llegada de 45 aviones no tripulados que han destruido una treintena de casas y causado dos heridos. En Sumy, los ataques han alcanzado un hospital y 127 pacientes han debido ser evacuados. Y mientras, en Kursk, la sangre corre como ríos.

La jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, ha declarado esta mañana que «no se puede confiar» en el Kremlin y ha restado importancia a la conversación entre Trump y Putin del día anterior. A su juicio, el presidente ruso no está dispuesto a «hacer ningún tipo de concesiones» y entre sus objetivos figura dividir a Estados Unidos y Europa. «No le demos eso», ha pedido la alta representante que, sin embargo, ha preferido orillar el hecho de que la UE no ha sido invitada a participar en las negociaciones sobre Ucrania. Según Kallas, esto obedece a que todavía no existe una «mesa de negociación formal» y ha garantizado que no existe «brecha» alguna entre Bruselas y Washington.

Otroslíderes de Viejo Continente también se han mostrado renuentes frente al último contacto entre Trump y Putin. El primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente francés, Emmanuel Macron, mantienen inamovible su postura de mantener la ayuda a Ucrania y preparar una fuerza de paz para el día después de que callen las armas. Por su parte, el ministro de Defensa alemán, Boris Pistoruis, ha manifestado que los ataques de esta última madrugada apuntalan que el acuerdo de EE Uu y Rusia sobre una tregua parcial «no cuenta nada». «Los ataques contra infraestructuras civiles en la primera noche después de este supuestamente crucial y gran llamada telefónica no han disminuido», ha señalado en la cadena ZDF

El alto el fuego parcial tampoco se percibe en Kursk ni en las últimas declaraciones de Putin, que amenaza con redoblar los ataques en el interior de Ucrania si no se produce un reconocimiento formal de Crimea y las regiones anexionadas del Donbás como propias de Rusia. El jefe del Kremlin se aprovecha de la brecha que sus tropas abrieron el lunes en el frente de Zaporiyia y de la ofensiva que realizan contra los ucranianos en Kursk, que podrían facilitar la entrada del ejército invasor en el sur y este de Ucrania.

Después de abandonar precipitadamente Sudzha, su último gran bastión de vanguardia en la región rusa, las fuerzas ucranianas tratan denonadamente de formar una robusta línea de defensa que les permira defender los últimos terrenos conquistados antes de replegarse totalmente hasta la frontera. El ejército ha anunciado este miércoles que se libran «intensos combates» frente a los rusos, que mantienen una «ventaja significativa» en tropas de infantería y unidades de drones. No hay tregua en este frente. El Kremlin bombardea sistemáticamente con artillería y cazabombarderos las posiciones ucranianas, cuyo Estado Mayor afirma que se prepara para una ofensiva simultánea del ejército ruso en toda la línea con carácter inminente.

Lejos de allí, la sangre no salpica. Donald Trump fue entrevistado esta noche pasada en Fox News, y allí insistió en su optimismo sobre la marcha de las negociaciones con Moscú aunque se mostró sorprendentemente cauto. «Acordamos un alto al fuego inmediato respecto a toda la energía y la infraestructura, con el entendimiento de que trabajaremos con celeridad para lograr un alto al fuego completo y, en última instancia, el fin de esta horrible guerra entre Rusia y Ucrania», declaró el inquilino de la Casa Blanca, con semblante serio y tono escasamente triunfalista..

El líder republicano anunció que el proceso hacia un alto el fuego definitico «está ahora plenamente vigente» y, «con suerte, por el bien de la humanidad, lograremos el objetivo». No obstante, también destacó que las negociaciones son muy complejas, con Rusia y Ucrania «apuntándose uno a otro con numerosas armas» en un conflicto que ha bordeado la tercera guerra mundial, en su opinión.

Trump rebatió, en una entrevista con la periodista de la misma cadena Laura Ingraham, la crítica de que la Casa Blanca quizá se muestra complaciente en exceso con Putin. A su juicio, presionar en mayor medida al presidente ruso durante su conversación telefónica «habría sido difícil» porque «Rusia tiene la ventaja» en este momento en el campo de batalla.

Los asesores de la Casa Blanca también parecen haber aconsejado a Trump que no se muestre demasiado ansioso con su par ruso para evitar proporcionarle una posición de privilegio en las conversaciones. Algunos informes llegados a Washington sugieren que en el Gobierno ruso están convencidos de que el líder estadounidense está «muy motivado» y busca un acuerdo rápido para presentarse como hombre de paz ante sus ciudadanos y el escenario internacional, lo que le conduciría a no prestar atención «a los detalles».

A la espera de que se concrete la liberación de 179 presos, un gesto de Putin con el que este martes quiso dejar clara su voluntad hacia los acuerdos, el primer paso concreto hacia la normalización tendrá lugar este próximo fin de semana en Arabia Saudí. Las conversaciones sobre una tregua definitiva comenzarán el domingo, 23 de marzo, entre las delegaciones estadounidense y rusa. El enviado especial del presidente, Steve Witkoff, confirmó que estará ese día en Jeddah junto con el secretario de Estado, Marco Rubio, y el consejero de Seguridad Nacional, Mike Waltz, los tres pesos pesados de la Administración que lideran las negociaciones por el lado norteamericano.