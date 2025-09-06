El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Gendarmes hacen guardia en el barrio marginal de Koungou, en la isla francesa de Mayotte AFP

Los restos del Imperio francés

El grado de autonomía diferencia a los Departamentos de Ultramar de las mejor provistas Colectividades de Ultramar, los dos regímenes administrativos que cobijan a las once posesiones francesas

Gerardo Elorriaga

Gerardo Elorriaga

París

Sábado, 6 de septiembre 2025, 21:44

El grado de autonomía diferencia a los Departamentos de Ultramar de las mejor provistas Colectividades de Ultramar, los dos regímenes administrativos que cobijan a las ... once posesiones francesas diseminadas por el Atlántico, Caribe, Sudamérica y Oceanía. La diversidad social y cultural es vasta y, a ese respecto, poco tienen que ver los habitantes de las islas de San Pedro y Miquelón, muchos de origen vasco, a 25 kilómetros de Terranova, de quienes habitan la de Mayotte, desgajada de las Comoras, mayormente musulmanes y de origen malgache, árabe y africano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Prohíben subir a una mujer con un bebé de 12 meses en un autobús Bilbao-San Sebastián con asientos vacíos
  2. 2

    El aeropuerto elimina dos carriles en la zona de Llegadas para obligar a pagar por aparcar
  3. 3 Sylvan Adams, propietario del Israel Premier Tech: «Euskadi es un bastión de activistas de extrema izquierda y separatistas»
  4. 4 La historia más exitosa del negocio en el deporte: la familia que se hizo multimillonaria con un billete de 50 euros
  5. 5

    Un autobús se queda encajado en un túnel en Getxo
  6. 6

    «Que millones de infartados dejen de tomar betabloqueantes es una revolución mundial»
  7. 7 Rocío Flores vuelve a Telecinco: «Mi madre me ha destrozado la vida, pero es mi madre»
  8. 8

    Alarma en la Fiscalía por los menores tutelados víctimas de agresiones sexuales
  9. 9

    La gran noche de Uri Geller
  10. 10

    Un centenar de embarcaciones surcan la ría desde Santurtzi a Bilbao en una multitudinaria marcha a favor de Palestina

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los restos del Imperio francés

Los restos del Imperio francés