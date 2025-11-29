Protestas masivas contra la fundación de la nueva rama juvenil de la ultra AfD

La constitución de Generación Alemania, la nueva sección juvenil de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), se convirtió ayer en una sucesión de altercados con ... una decena de policías heridos junto a un número indeterminado de activistas que protestaban contra el surgimiento de esta organización. Las manifestaciones sumaron a unas 30.000 personas y cortaron 16 puntos de entrada a Giessen, la ciudad al oeste del país elegida para la reunión fundacional.

Las fuerzas de seguridad debieron utilizar cañones de agua y gas pimienta para dispersar a los movilizados. Numerosos delegados tuvieron que ser escoltados para llegar al lugar de la asamblea. Un diputado ultra resultó herido tras ser acorralado en un aparcamiento y sufrir una paliza.

Del millar de representantes llamados al congreso, trescientos no pudieron pasar más allá de los cortes. No obstante, la AfD formalizó su nueva rama juvenil y eligió a su presidente: Jean-Pascal Hohm, de 28 años y diputado regional en Brandenburgo. Cosechó el 90,43% de los votos.

Generación Alemania sustituye a Alternativa Joven, su antecesora, disuelta después de que las autoridades germanas la declarasen extremista. Contaba con 4.500 miembros, que no debían afiliarse obligatoriamente en la AfD, y acumuló diversos escándalos como relaciones con redes neonazis o las prácticas paramilitares de algunos de sus integrantes.

La AfD codirigida por Alice Weidel y Tino Chrupalla es la primera fuerza de la oposición, la segunda formación con más votos en las pasadas elecciones y confía en obtener resultados excepcionales en la media docena de comicios regionales que Alemania celebrará en 2016. De ahí, la necesidad de borrar cualquier huella de Alternativa Joven y fundar una rama juvenil más controlada, solo con afiliados al partido base, aunque el discurso siga siendo radical. «Lucharemos con determinación por un verdadero cambio de rumbo en materia migratoria, para que Alemania siga siendo el país y la patria de los alemanes», prometío Jean-Pascal Hohm.

La AfD argumenta que, con ese control, cualquier miembro de la sección –deben ser menores de 36 años– podrán ser sancionados o expulsados si vulneran las normas del partido. Para los manifestantes, sin embargo, se trata simplemente de un ejercicio de continuismo. «Todos juntos contra el fascismo» fue el lema más coread en las marchas. El canciller Friedrich Merz alertó de la posibilidad de «un enfrentamiento entre la extrema izquierda y la extrema derecha» en las calles de Giessen, donde hoy se clausura el congreso, y reclamó que «el centro político demuestre que podemos resolver los problemas».