Ponen en libertad sin cargos a los abuelos y tíos del pequeño Émile, desaparecido en 2023 en los Alpes franceses

La hipótesis de un homicidio familiar pierde fuelle en Francia en el caso de la misteriosa desaparición del niño Émile. Dos de los abuelos, un ... tío y una tía del pequeño desaparecido en el verano de 2023 han sido puestos en libertad y sin cargos durante la noche del miércoles al jueves, tras haber pasado prácticamente dos días arrestados en una comisaría en Marsella. La policía judicial no ha hallado pruebas sobre su implicación en la muerte del pequeño, de dos años y medio.

Tras haberse esfumado de manera misteriosa, el cadáver de Émile fue hallado en marzo del año pasado por una excursionista en un bosque cerca del pueblo de Le Vernet (sudeste de Francia). Allí se había perdido el rastro del niño mientras jugaba en el jardín de la segunda residencia de sus abuelos. El arresto de los cuatro familiares, que ha suscitado un gran interés mediático en Francia, se explica en parte por la voluntad de las fuerzas de seguridad de mostrar que han explorado todas las pistas. La policía había hecho en julio de 2023 un gran despliegue de medios para hallar al niño, sin ningún resultado en ese sentido.

«Mi clienta ha sido puesta en libertad sin ningún cargo. Representa un inmenso alivio. Mi clienta no tiene nada que ver con la desaparición de Émile», ha explicado Julien Pinelli, abogado de la abuela, en declaraciones a la emisora de radio RTL. «La pista del entorno familiar no se basaba en elementos suficientes», ha añadido este letrado, quien ha preferido no criticar la actuación policial. El interrogatorio del abuelo duró hasta 17 horas, repartidas entre el martes y el miércoles. Tras la puesta en libertad, han devuelto el coche y un montacargas para caballos de esos parientes que habían requisado el martes.

«Probable» intervención de un tercero

Esta semana ha sido la primera vez en que efectuaban arrestos en relación con este caso. El hecho de que no hayan desembocado en ninguna imputación hace perder fuerza a la hipótesis de un homicidio familiar. No obstante, el fiscal de Aix-en-Provence, Jean-Luc Blanchon, ha dicho que «no la descartan de manera definitiva». «Disponemos de las conclusiones de expertos que nos permiten considerar que la ropa y los huesos encontrados fueron transportados y puestos allí (lugar donde encontraron el cadáver) poco antes de su descubrimiento», ha asegurado en una rueda de prensa este jueves por la mañana. Émile sufrió «un traumatismo facial violento», ha añadido el fiscal, quien ha calificado de «probable» la intervención de un tercero en este caso.

Por ese motivo, la policía privilegia la posibilidad de que la desaparición del niño se debió a un acto criminal, aunque no dispone de pruebas sólidas de quién pudo cometerlo. Permanece el misterio de lo que sucedió esa tarde de verano en ese pueblo de los Alpes franceses. «Tras el tiempo del silencio, necesitamos que haya un tiempo de la verdad. Ya han pasado 19 meses (…). Necesitamos comprender y saber la verdad», habían pedido todos sus familiares el pasado 8 de febrero. Publicaron ese comunicado pocas horas después de haber enterrado a este niño con rostro angelical.