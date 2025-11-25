El periodista hispano-ruso Pablo González no acude a su juicio en Polonia

El periodista hispano-ruso Pablo González no compareció este martes a la apertura del juicio por las acusaciones de espionaje que pesan sobre él en ... Polonia, razón por la que el tribunal pospuso la vista hasta el próximo 25 de febrero. En caso de que tampoco se presente, Polonia podría emitir una orden de arresto contra él. En principio, el proceso no puede continuar sin su presencia, aunque hay precedentes en los que se ha dictado sentencia 'in absentia'.

El periodista, que ahora reside en Moscú y fue intercambiado con Rusia después de haber permanecido encerrado casi dos años y medio, aseguró en un mensaje publicado en la red social X que no compareció ante el tribunal polaco porque «no me lo han comunicado». «No os creáis la desinformación que siembran. No iba a empezar nada hoy, era una sesión de consultas entre juez, fiscal y defensores. Se busca salir de una situación enfermiza y anómala. Si no fuera por la presión política, el caso estaría ya suspendido, cerrado o lo que sea», ha lamentado.

Las autoridades de Varsovia acusan a González de realizar labores de espionaje para la Inteligencia militar rusa (GRU) de 2016 a 2022. Ese año fue arrestado en Polonia tras ser alertadas las autoridades por los servicios secretos de un país miembro de la OTAN. Cuando se le detuvo, suspuestamente investigaba infraestructuras críticas polacas bajo las órdenes del Moscú, valiéndose de sus credenciales como periodista español. La Fiscalía sostiene que obtuvo y transmitió datos al régimen de Vladímir Putin, difundió desinformación y realizó reconocimiento operativo.