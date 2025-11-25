El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El reportero Pablo González, en una imagen de archivo. EFE

El periodista hispano-ruso Pablo González no acude a su juicio en Polonia

El reportero, al que las autoridades de Varsovia acusan de espiar para el régimen de Moscú, alega que no recibió notificación

T. Nieva

Martes, 25 de noviembre 2025, 20:48

El periodista hispano-ruso Pablo González no compareció este martes a la apertura del juicio por las acusaciones de espionaje que pesan sobre él en ... Polonia, razón por la que el tribunal pospuso la vista hasta el próximo 25 de febrero. En caso de que tampoco se presente, Polonia podría emitir una orden de arresto contra él. En principio, el proceso no puede continuar sin su presencia, aunque hay precedentes en los que se ha dictado sentencia 'in absentia'.

