André Ventura, líder de la ultraderecha portuguesa. Efe

El Parlamento portugués aprueba la iniciativa de la ultraderecha para prohibir el burka en espacios públicos

«Quien venga de otro país tiene que respetar nuestros valores y nuestras costumbres», defiende André Ventura

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Viernes, 17 de octubre 2025, 15:20

Comenta

El Parlamento de Portugal ha aprobado este viernes la iniciativa el partido ultraderechista Chega de prohibir en espacios públicos aquellas «ropas destinas a tapar el ... rostro», como el burka o el niqab islámicos. La medida se adopta, según sus impulsores, por motivos de seguridad y la defensa de los derechos de las mujeres, aunque está sujeta aún a modificaciones antes de una votación final.

