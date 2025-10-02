El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Manifestación contra la austeridad en Francia. EFE

La movilización decae en Francia en la tercera huelga general a la que se enfrenta Lecornu

Al menos 85.000 personas se han manifestado por la mañana en el tercer paro nacional desde principios de septiembre en contra de los recortes del Ejecutivo galo

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Jueves, 2 de octubre 2025, 15:49

Los sindicatos franceses intentan mantener la presión sobre el primer ministro galo, Sébastien Lecornu. Al menos 85.000 personas se han manifestado este jueves en ... el conjunto del territorio galo en contra de los recortes, que el actual Gobierno en funciones defiende para reducir el elevado déficit público de Francia. Representa la tercera huelga general a la que se enfrenta el responsable del Ejecutivo, de 39 años, en los poco más de 20 días que lleva en el cargo. Según los primeros datos del Ministerio del Interior, que irán creciendo durante la tarde, el seguimiento está siendo inferior que el 18 de septiembre, cuando entre 506.000 (policía) y más de un millón de personas (sindicato) salieron a la calle.

