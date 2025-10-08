El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Macron descarta un adelanto electoral y nombrará a otro primer ministro en 48 horas

El dimisionario Lecornu da por finalizada su «misión» en las negociaciones para alcanzar un acuerdo de gobierno en Francia

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Miércoles, 8 de octubre 2025, 23:07

La posibilidad de un adelanto electoral pierde fuelle en Francia. El primer ministro, Sébastien Lecornu, que dimitió el lunes, lo aseguró el miércoles por la ... noche en una entrevista televisiva, aunque la decisión final depende del jefe del Estado, Emmanuel Macron. «He dicho al presidente de la República que se aleja la perspectiva de una disolución» de la Asamblea Nacional, declaró el responsable del Ejecutivo, nombrado el pasado 9 de septiembre. «Pienso que la situación permite que el presidente nombre a un primer ministro en las próximas 48 horas», añadió en el telediario nocturno de France 2. El Elíseo confirmaba poco después que la elección del sucesor de Lecornu se produciría en un plazo máximo de 48 horas.

