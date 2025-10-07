Crece la presión sobre Macron para que dimita y Francia recupere la estabilidad

Las negociaciones de la «última oportunidad» en Francia empezaron este martes con el pie cruzado. Después de que el primer ministro galo, Sébastien Lecornu, hubiera ... dimitido el lunes por la mañana -horas después de desatar una ola de críticas con el anuncio de la composición de su gabinete- y el presidente, Emmanuel Macron, hubiera aceptado su renuncia, el inquilino del Elíseo le pidió por la tarde que intentara unas negociaciones 'in extremis' para formar un nuevo Gobierno y evitar un adelanto electoral. La mayor parte de la clase política se muestra escéptica ante la posibilidad de que esas conversaciones desemboquen en un acuerdo. Las sillas vacías y los anuncios de que no iban a participar en esas discusiones predominaron durante la pasada jornada, marcada asimismo por el fuego amigo contra Macron.

El primer encuentro por la mañana de los partidos que forman parte del Ejecutivo tuvo un evidente protagonista y ausente: Bruno Retailleau, ministro del Interior y líder de la derecha tradicional de Los Republicanos (LR). Este dirigente conservador, con un rol preponderante en esta crisis gubernamental, prefirió no participar en la reunión al exigir un cara a cara con Lecornu. Ya había afirmado un día antes que «perdió la confianza» con el responsable del Ejecutivo, nombrado hace menos de un mes, porque «me ocultó» la designación como titular de Defensa de Bruno Le Maire, quien llevó las riendas de la cartera de Economía entre 2017 y 2024 y al que una parte de la opinión pública reprocha la grave situación de las arcas del país.

La baza socialista

«Hay dos soluciones ahora mismo: un Gobierno de cohabitación -encabezado por un dirigente de la derecha tradicional y con poca presencia de ministros macronistas- o una disolución» de la Asamblea Nacional, aseguró Retailleau en una entrevista para la emisora de radio Europe 1. El ministro del Interior se reunió finalmente con Lecornu durante la tarde de este martes. Además, el responsable del Ejecutivo convocó al Palacio de Matignon a representantes de las oposiciones, menos a la Francia Insumisa (afines a Sumar o Podemos). La extrema derecha de Marine Le Pen rechazó esa invitación.

La única opción con la que cuenta en estos momentos el primer ministro saliente consiste en llegar a un acuerdo este miércoles con el Partido Socialista, que exige la designación de un responsable del Ejecutivo de centro-izquierda. Ese hipotético pacto girará en torno a los presupuestos del año que viene. No obstante, la mayoría de los políticos ya se prepara para unas elecciones legislativas anticipadas, a pesar de que la decisión final depende de un Macron cada vez más criticado.

Malestar Los reproches más duros contra el presidente galo no llegan de la oposición, sino de su espacio político

Agrupación Nacional La extrema derecha rechazó la invitación a las negociaciones para cerrar un acuerdo 'in extremis'

Mala salida Otra opción es celebrar comicios legislativos, pero saldría un Parlamento igual de fragmentado

Curiosamente, los reproches más duros contra el jefe del Estado no han sido formulados por dirigentes de la oposición, sino por barones de su propio espacio político. «No entiendo las decisiones del presidente de la República (…). Da la sensación de querer acaparar el poder», declaró el lunes por la noche el exprimer ministro Gabriel Attal, actual secretario general de Renacimiento (partido fundado por Macron en 2016), que mantiene malas relaciones con el inquilino del Elíseo desde la primavera del año pasado.

Aún más contundente se mostró Édouard Philippe, que llevó las riendas gubernamentales entre 2017 y 2020. El aspirante macronista mejor posicionado de cara a las próximas elecciones generales -a las que el actual mandatario no podrá presentarse debido al tope constitucional de dos mandatos- sorprendió este martes al pedir a Macron que dimita de manera diferida y adelante a la primavera del 2026 los comicios para la jefatura del Estado. «Debería organizar unas presidenciales anticipadas e irse inmediatamente tras la aprobación de los presupuestos», dijo en una entrevista para la emisora de radio RTL, una de las más escuchadas en el país vecino.

Opinión pública en contra

El líder de Horizons se sumó con esas palabras a las voces que piden la renuncia de Macron. Solo la izquierda insumisa la exigía hace un año, pero ahora también la apoyan los verdes y algunos dirigentes conservadores, como Jean-François Copé -fue jefe de los conservadores entre 2012 y 2014-, la presidenta de la región parisina, Valérie Pécresse, o David Lisnard, regidor de Cannes y principal responsable de la Asociación de Alcaldes de Francia.

A pesar de que un 73% de los franceses se muestra favorable a la dimisión del presidente, Macron la ha descartado en múltiples ocasiones. Esta opción parece poco probable en estos momentos. La mayoría de la clase política privilegia la posibilidad de que el jefe del Estado convoque otras legislativas anticipadas. Los últimos sondeos apuntan, sin embargo, que saldría de esas elecciones una Asamblea Nacional igual de fragmentada que la actual. Y que esos comicios no resolverían el profundo atolladero en que se encuentra inmerso el país.