El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Laurent Fabius, en la biblioteca del CEIBS en Shanghái J. S.

Laurent Fabius: «Actuar contra el cambio climático es más urgente y a la vez más complicado»

El ex primer ministro francés y presidente de la COP21 llama a redoblar la diplomacia en el décimo aniversario del histórico Acuerdo de París

Jaime Santirso

Enviado especial. Shanghái

Jueves, 30 de octubre 2025, 12:03

Comenta

Laurent Fabius (París, 1946) ha sido casi todo en la política francesa, habiendo liderado los tres poderes del Estado, cinco ministerios y un sinfín de ... batallas. Pero, sopresa, al término de cinco décadas de trayectoria se descubre inmerso en una misión que nunca imaginó. Fabius es hoy considerado el gran diplomático del cambio climático, tras presidir el COP21 que alcanzó el histórico acuerdo de París. Diez años después pasa por Shanghái para impartir una conferencia en el CEIBS –la prestigiosa escuela de negocios fruto de la cooperación entre China y la UE cuando todo eran oportunidades– sobre las lecciones que su legado, tan inesperado como trascendente, ofrece a un mundo convulso. Allí atiende a este diario, con la inteligente y relajada bonhomía del veterano jugador que disputa su última partida.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un ertzaina da positivo en drogas tras chocar su coche patrulla contra un vehículo a la fuga en Bilbao
  2. 2 Muere el conductor de una furgoneta tras ser arrollado por un tren en Zalla
  3. 3 Acusan a Jota Peleteiro de abandonar a los perros que tenía con Jessica Bueno
  4. 4

    ¿Cómo es la gripe que «viene fuerte»? Estos son los síntomas que ya han detectado los virólogos
  5. 5

    Sufrir un ictus a los 35 años: «¡Esto no se me pasa, no se me pasa!»
  6. 6

    La cifra de muertos en la redada de Río supera los 130 tras la aparición de otros 70 cadáveres en un bosque
  7. 7

    El argelino detenido por abandonar a su hijo en San Sebastián estudiaba en Alicante
  8. 8

    El Portugalete hace historia en la Copa del Rey
  9. 9

    «A mí se me rompió el amor de tanto usarlo y ahora Rosalía dice que cuanto más folla más ama»
  10. 10

    Media docena de padres magrebíes han sido detenidos por abandonar a sus hijos en Euskadi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Laurent Fabius: «Actuar contra el cambio climático es más urgente y a la vez más complicado»

Laurent Fabius: «Actuar contra el cambio climático es más urgente y a la vez más complicado»