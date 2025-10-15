El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo Sigue la jornada de huelga pro-Palestina: tráfico cortado en el Sagrado Corazón por la concentración de GKS
Imagen de archivo de un operativo de la Policía alemana. EFE

La Justicia alemana procesa a un cibercriminal por asesinato a través de internet

'White Tiger' manipulaba y chantajeaba a niños de 11 a 15 años a los que inducía a autolesionarse y al suicidio

Juan Carlos Barrena

Juan Carlos Barrena

Berlín

Miércoles, 15 de octubre 2025, 19:16

La Fiscalía de Hamburgo ha anunciado este miércoles el procesamiento de un presunto cibercriminal de 21 años, acusado de más de 200 crímenes y delitos, ... entre ellos asesinato, intento de asesinato, agresión sexual y posesión de contenido pornográfico infantil. Conocido como 'White Tiger' en las redes sociales, el procesado era el líder de un grupo de cibercriminales que, movidos por motivos sexuales, obligaban a niños de entre 11 y 15 años a cometer actos violentos contra sí mismos a través de Internet.

