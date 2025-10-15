La Justicia alemana procesa a un cibercriminal por asesinato a través de internet

La Fiscalía de Hamburgo ha anunciado este miércoles el procesamiento de un presunto cibercriminal de 21 años, acusado de más de 200 crímenes y delitos, ... entre ellos asesinato, intento de asesinato, agresión sexual y posesión de contenido pornográfico infantil. Conocido como 'White Tiger' en las redes sociales, el procesado era el líder de un grupo de cibercriminales que, movidos por motivos sexuales, obligaban a niños de entre 11 y 15 años a cometer actos violentos contra sí mismos a través de Internet.

'White Tiger' rebasó «abismos difíciles de soportar», afirmó el jefe de Policía de Hamburgo, Falk Schnabel, tras su captura. Los hechos revelan un grado inimaginable de brutalidad e inhumanidad. Los agentes encargados del caso visionaron innumerables vídeos con torturas a niños pequeños y animales asesinados. «Esperamos que el caso se difunda en el entorno y que esto tenga un efecto disuasorio interno», declaró a su vez el fiscal general de la ciudad portuaria, Jörg Fröhlich.

Sus víctimas proceden de Alemania, Inglaterra, Canadá y Estados Unidos. Según fuentes de la investigación, un niño estadounidense de 13 años fue conducido al suicidio por 'White Tiger' y una canadiense de 14 años intentó quitarse la vida. El joven alemán de origen iraní habría manipulado psicológicamente y chantajeado a menores y adolescentes durante años, incitándolos a autolesionarse o a realizar actos sexuales consigo mismos.

La Fiscalía ha contabilizado más de 30 víctimas del grupo liderado por 'White Tiger' en todo el mundo. Al menos cinco de ellas intentaron suicidarse siguiendo las indicaciones de los cibercriminales. La acusación pública de la ciudad portuaria alemana considera por ese motivo como asesinato el suicidio inducido del menor de 13 años e intento de asesinato los cinco suicidios frustrados de otros tantos niños y adolescentes.

El joven, que supuestamente actuaba en la red bajo el nombre de 'White Tiger', es al parecer un miembro destacado de la comunidad extremista internacional «764», conectada a través de Internet. El grupo se caracteriza por sus contenidos satánicos, sádicos y pedófilos. Se dedica a la búsqueda selectiva de niños con inestabilidad psíquica en foros de chat o juegos en línea para manipularlos sistemáticamente, según informaron la Policía y la Fiscalía cuando fue detenido.

Organización terrorista

El grupo operaba a nivel internacional y utilizaba servicios como Discord, Telegram, Instagram y Facebook. A través de ellos, los autores intercambiaban estrategias, amenazas y herramientas técnicas. En Estados Unidos, el grupo ya ha sido clasificado como organización terrorista. Según la Fiscalía estadounidense, su fundador, de 15 años, ha sido condenado a 80 años de prisión.

La denuncia contra el acusado llegó en 2023 del FBI, después de que un niño de 13 años se suicidara en Estados Unidos. Al parecer, el chico se vio empujado al suicidio por la manipulación psicológica y las amenazas del joven de Hamburgo. Según informó la Policía, este incluso utilizó a otro menor inocente como «herramienta». A raíz de ello, la Oficina de Investigación Criminal de Hamburgo creó la comisión especial 'Manticore'.

'White Tiger' fue detenido a mediados de junio pasado en el domicilio de sus padres. Según la acusación, los hechos que se le imputan se produjeron entre enero de 2021 y septiembre de 2023. Durante un registro realizado el pasado junio, los investigadores encontraron además varias armas para las que el acusado no tenía permiso. El análisis de los soportes de datos incautados continúa, y se está llevando a cabo una investigación independiente por esa causa.

El juicio se celebrará ante la Sala de Menores del Tribunal Regional de Hamburgo. Dado que el acusado era aún menor de edad en el momento de los hechos, es probable que el juicio se celebre a puerta cerrada. Se aplica la presunción de inocencia. Su detención se llevó a cabo, entre otros motivos, por sospecha de asesinato. Se encuentra en prisión preventiva en el centro penitenciario juvenil de la isla de Hahnöfersand, en el río Elba, cerca de Jork, en Baja Sajonia.