La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, junto a sus socios Antonio Tajani y Matteo Salvini, en el Parlamento. Reuters

Italia introduce el delito de feminicidio y lo castiga con cadena perpetua

El Gobierno conservador y la oposición de izquierdas alcanzan un acuerdo para aprobar por unanimidad en el Parlamento la reforma del Código Penal

Darío Menor

Darío Menor

Roma

Martes, 25 de noviembre 2025, 22:17

En una insólita muestra de unidad y en una jornada tan apropiada como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, ... el Parlamento italiano aprobó este martes por unanimidad un proyecto de ley que introduce en el Código Penal el delito de feminicidio, castigándolo con la cadena perpetua. La 'luz verde' definitiva en la Cámara de los Diputados a este normativa impulsada por el Gobierno de la primera ministra por Giorgia Meloni y que fue acogida por la oposición de izquierdas, liderada por Elly Schlein, secretaria general del Partido Democrático, llega después de que el Senado ya aprobara este proyecto de ley el pasado mes de julio.

