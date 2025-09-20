El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

AFP

Incidentes violentos en La Haya por una manifestación ultra a un mes de las elecciones generales en Países Bajos

Los cientos de asistentes que han secundado la convocatoria de un activista de extrema derecha exigían políticas migratorias más estrictas y medidas drásticas contra los solicitantes de asilo

T. Nieva

Sábado, 20 de septiembre 2025, 20:23

Una manifestación ultraderechista ha provocado incidentes graves este sábado en La Haya. La Policía ha cargado contra manifestantes antiinmigración después de que estos atacaran la ... sede de un partido de centroizquierda. Los agentes han respondido con gases lacrimógenos y cañones de agua, desatándose el caos en las calles de la ciudad que es sede del Gobierno de los Países Bajos.

