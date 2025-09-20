Incidentes violentos en La Haya por una manifestación ultra a un mes de las elecciones generales en Países Bajos

Una manifestación ultraderechista ha provocado incidentes graves este sábado en La Haya. La Policía ha cargado contra manifestantes antiinmigración después de que estos atacaran la ... sede de un partido de centroizquierda. Los agentes han respondido con gases lacrimógenos y cañones de agua, desatándose el caos en las calles de la ciudad que es sede del Gobierno de los Países Bajos.

Estos incidentes se producen a poco más de un mes de que el país celebre elecciones generales. La protesta había sido organizada por una activista de derecha que se hace llamar Els Rechts y que hace campaña contra los solicitantes de asilo y a favor de una política de vivienda justa en los Países Bajos. Así, los cientos de asistentes que han secundado la convocatoria exigían políticas migratorias más estrictas y medidas drásticas contra los indocumentados que buscan establecerse en el país.

Varios grupos de manifestantes, muchos de ellos ondeando banderas neerlandesas y otras pertenecientes a grupos de extrema derecha, bloquearon una carretera y empezaron a lanzar piedras y botellas a los agentes desplegados en las calles, que emplearon gas lacrimógeno y un cañón de agua para dispersar a los alborotadores.

Según se pudo ver en las imágenes retransmitidas por los medios, los manifestantes quemaron un coche de policía durante los disturbios, y también atacaron la sede de la formación de centroizquierda D66, considerada por muchos en la extrema derecha como un actor al servicio de una élite progresista.

Tras la disolución de la protesta por parte de la Policía, un grupo más pequeño de alborotadores se dirigió también al complejo del Parlamento holandés, que actualmente se encuentra vallado mientras se somete a unas obras de renovación que ya duran años.

El populista antiinmigración Geert Wilders, que ganó las elecciones anteriores en los Países Bajos y en las últimas semanas ha mantenido su liderazgo en las encuestas de opinión antes de las elecciones del 29 de octubre, fue invitado a hablar en la manifestación, pero no asistió. En cambio, sí condenó la violencia en la red social X, afirmando que el uso de la fuerza contra la Policía era «totalmente inaceptable» y calificando de «idiotas» a los implicados.