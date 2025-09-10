La impactante caída de la nueva ministra de Salud de Suecia durante su primera rueda de prensa Elisabet Lann, que se estrenaba en el cargo, se desplomó debido a una bajada de azúcar

Silvia Osorio Miércoles, 10 de septiembre 2025, 12:10

La recién nombrada ministra de Salud de Suecia, Elisabet Lann, nunca olvidará su primera rueda de prensa como titular del cargo. La política democristiana se desplomó este martes mientras ofrecía su primera rueda de prensa, una impactante caída que provocó momentos de tensión entre los asistentes.

Lann se encontraba acompañada por el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, la viceprimera ministra Ebba Busch y el titular de Asuntos Sociales, Jakob Forssmed. El incidente ocurrió cuando los cuatros se habían colocado detrás de sus atriles. De forma repentina, mientras hablaba uno de los intervinientes, la ministra sueca se desvaneció hacia delante, tiró su atril y se golpeó contra el suelo de forma brusca.

La primera en reaccionar fue Busch, líder de los Demócratas Cristianos, quien descendió del escenario para asistir a Lann. El susto fue mayúsculo en la sala de prensa. Sin embargo, no perdió el conocimiento y aunque fue ayudada, pudo incorporarse y abandonar el lugar por su propio pie.

JUST IN: Swedish Health Minister Elisabet Lann collapses at press conference pic.twitter.com/zhviF4kCYQ — BNO News Live (@BNODesk) September 9, 2025

Minutos después, Lann explicó que el desmayo se debió a un episodio de hipoglucemia, es decir, niveles bajos de azúcar en sangre. «Este no ha sido un martes normal», declaró, restando gravedad al incidente y asegurando que se encontraba bien.

