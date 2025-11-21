El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El exprimer ministro británico Boris Johnson, en una imagen de archivo. Reuters

Familiares de víctimas del covid exigen que Johnson pierda sus privilegios de ex primer ministro

Un nuevo informe afirma que el Gobierno británico podría haber evitado 23.000 muertes si hubiera actuado antes al inicio de la pandemia

Ivannia Salazar-Saborío

Londres

Viernes, 21 de noviembre 2025, 19:01

Comenta

La publicación del segundo informe de la investigación pública sobre la gestión de la pandemia del Covid-19 en el Reino Unido ha reabierto el ... debate sobre las responsabilidades políticas en la crisis sanitaria, al presentar un análisis detallado de decisiones adoptadas entre febrero y marzo de 2020 y concluir que el Gobierno de Boris Johnson actuó «too little, too late». La expresión, según su uso habitual en inglés, se refiere a intervenciones que llegan tarde y resultan insuficientes para afrontar la magnitud del problema.

