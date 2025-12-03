El Constitucional de Polonia ilegaliza el Partido Comunista por «glorificar a criminales»

El Tribunal Constitucional (TC) polaco ha fallado este miércoles que los objetivos y las actividades del Partido Comunista de su país (KPP), refundado en 2002, ... son incompatibles con la Constitución y ha decretado su ilegalización inmediata por «glorificar a criminales».

En un comunicado del TC, su presidenta, la jueza Krystyna Pawłowicz, señala que «no hay cabida en el ordenamiento jurídico de la República de Polonia para un partido que glorifique a criminales y regímenes responsables de la muerte de millones de seres humanos, incluidos muchos de nuestros compatriotas».

Los intentos de ilegalizar al KPP datan de 2020, cuando el entonces fiscal general y ministro de Justicia, el ultraconservador Zbigniew Ziobro, presentó una moción que se estancó al no comparecer ningún representante de la Fiscalía en el juicio, requisito que es obligatorio en estos casos.

«Contraviene» la Carta Magna

Tras el aplazamiento indefinido de ese proceso, el presidente de Polonia, Karol Nawrocki, presentó el pasado 6 de noviembre un nuevo requerimiento para prohibir el KPP. Argumentó que esa formación ensalza a «regímenes criminales como el estalinismo» y que «su ideología contraviene la Constitución».

Al conocer la sentencia del TC, Beata Karoń, presidenta del Comité Ejecutivo del PKK, replicó que si la propuesta de su partido «es tan poco atractiva, simplemente no conseguiremos apoyo en las elecciones, con lo cual no es necesaria la ilegalización». A pesar de la trascendencia legal y simbólica del fallo, el KPP tiene actualmente muy poca visibilidad pública y no cuenta con representantes electos.