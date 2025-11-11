El Consejo de Estado francés confirma a Le Pen la pérdida de su cargo como consejera departamental

La ultraderechista Marine Le Pen ha vuelto a perder otro trámite judicial en contra de su inhabilitación hasta 2030 y las consecuencias derivadas de ello. ... El Consejo de Estado rechazó el lunes por la tarde el recurso sobre la constitucionalidad de su dimisión de oficio como consejera departamental, presentado por la líder de Agrupación Nacional. La justicia administrativa había estipulado la pasada primavera la renuncia forzada de su cargo como consejera en el departamento —equivalente galo de una provincia— de Pas-de-Calais, en el norte de Francia. Una decisión confirmada ahora por el Consejo de Estado.

El Tribunal de París inhabilitó durante cinco años a la líder de la extrema derecha francesa, tras condenarla a finales de marzo por haber malversado más de tres millones de euros del Parlamento Europeo. La corte pidió que esa pena por el caso de los falsos asistentes parlamentarios se aplicara de manera inmediata. Por ese motivo, Le Pen no puede ahora mismo presentarse a unos comicios y se vio obligada a dimitir como consejera departamental, aunque conservó su escaño en la Asamblea Nacional.

De hecho, ella había presentado un recurso al Consejo Constitucional para saber si la inmunidad de la que se beneficia como diputada podía extenderse al cargo de consejera departamental. Antes de que ese «comité de sabios» se pronunciara sobre esa cuestión debía pasar el filtro del Consejo de Estado. Este organismo la ha rechazado al considerar que la misma pregunta ya había sido formulada en el pasado y respondida de manera negativa por el equivalente galo del Tribunal Constitucional. Los consejeros departamentales «no se encuentran en la misma situación que los parlamentarios (diputados y senadores), teniendo en cuenta las prerrogativas de estos últimos según la Constitución», ha recordado en la decisión comunicada esta semana.

Juicio en segunda instancia

El fracaso de este recurso por parte de Le Pen no resulta ninguna sorpresa. Su futuro político depende básicamente del juicio en segunda instancia del caso de los falsos asistentes parlamentarios, que se celebrará entre el 13 de enero y el 12 de febrero del año que viene. Si el Tribunal de Apelación confirma el veredicto del 31 de marzo, esto la apartaría de la próxima carrera hacia el Elíseo, prevista para 2027.

«Voy a tomar mi decisión de presentarme o no en función de esa sentencia» y así «no hipotecaré la posible candidatura de Jordan Bardella», dijo la dirigente de Agrupación Nacional en una entrevista publicada recientemente en la revista conservadora 'Causeur'. El joven número dos de los lepenistas está promocionando su segundo libro, titulado 'Ce que veulent les Français' (Lo que quieren los franceses). Y ya prepara su candidatura para las próximas presidenciales, a pesar de que la líder de ese espacio continúa siendo una inhabilitada Le Pen.