El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
EFE

Bruselas respalda a España ante las amenazas de Trump por no elevar su gasto en Defensa hasta el 5%

La Comisión Europea apunta que «responderá de forma apropiada» a las medidas que tome EE UU contra alguno de los Estados miembros.

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Miércoles, 15 de octubre 2025, 13:13

Comenta

La Comisión Europea ha asegurado que defenderá a España ante las amenazas comerciales del presidente estadounidense Donald Trump. «Responderemos de forma apropiada, como hacemos siempre, ... ante las medidas que se tomen contra uno o varios Estados miembros», ha afirmado el portavoz de Comercio del Ejecutivo comunitario, Olof Gill. La respuesta de Bruselas llega tan solo un día después de que el dirigente de la Casa Blanca amenazara a España con aranceles comerciales por no elevar su gasto militar hasta el 5% de su Producto Interior Bruto (PIB).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  2. 2

    Hamás recupera las calles de Gaza y mata al menos a 33 miembros de clanes proisraelíes
  3. 3 La Aemet pone fecha al regreso de la lluvia a Bizkaia: estas serán las zonas afectadas
  4. 4 Multan a una mujer con 10.000 euros por arreglar el equipo de música del bar de una amiga
  5. 5 La plaga de la lagarta peluda acaba con un bosque de 7.000 pinos en Bermeo
  6. 6

    Alarma por disparos desde un coche en marcha ocupado por encapuchados en Otxarkoaga
  7. 7 Hablan los vecinos de la niña de 8 años violada por su padre en Madrid: «Todos sabíamos que podía pasar»
  8. 8 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Málaga
  9. 9

    La Ertzaintza investiga la financiación de los radicales tras hallar 5.600 euros en un coche en Vitoria
  10. 10 Osakidetza agota las vacunas para el herpes zóster y restringe su indicación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Bruselas respalda a España ante las amenazas de Trump por no elevar su gasto en Defensa hasta el 5%

Bruselas respalda a España ante las amenazas de Trump por no elevar su gasto en Defensa hasta el 5%