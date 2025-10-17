El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Bruselas asegura que Putin no tiene prohibido entrar en la UE y que podrá viajar a la reunión de Budapest

El presidente ruso y su ministro de Exteriores tienen sus activos congelados en territorio comunitario pero no están vetados de viajar al continente

Olatz Hernández

Viernes, 17 de octubre 2025, 12:39

Muchas son las incógnitas que envuelven el encuentro entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el líder ruso, Vladímir Putin, que se celebrará en Budapest. ... La Comisión Europea ha resuelto el viernes uno de ellos, quizás el más importante: ¿Qué pasará cuando Putin pise territorio europeo?, ¿será detenido?. El Ejecutivo comunitario ha explicado que si bien el dirigente ruso y su ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, tienen sus activos congelados en territorio, ninguno de los dos tiene prohibida su entrada en la Unión Europea (UE).

