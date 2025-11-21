El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

EFE

Bruselas abre un expediente a Eslovaquia por no respetar la primacía del Derecho europeo

La Comisión cuestiona algunas de las reformas introducidas por el Ejecutivo del populista Robert Fico en la Constitución y que merman los derechos del colectivo LGTB

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Viernes, 21 de noviembre 2025, 16:29

La Comisión Europea ha expedientado este viernes a Eslovaquia por cuestionar la primacía del Derecho de la Unión Europea tras su reciente reforma de la ... Constitución, en la que restringen los derechos del colectivo LGTB. Bruselas ha enviado una carta a las autoridades del país, con el populista Robert Fico a la cabeza, que tendrá ahora dos meses para responder al Ejecutivo comunitario.

