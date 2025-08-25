El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

François Bayrou anuncia la moción de confianza. EFE

Bayrou se someterá a una moción de confianza para afianzar sus impopulares medidas contra la deuda

La votación se celebrará el próximo día 8 y será la novena reválida a la que se enfrenta el primer ministro francés. De momento, todo está en su contra

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Lunes, 25 de agosto 2025, 19:36

Por si François Bayrou no hubiese tenido suficiente con las ocho mociones de censura a las que se ha enfrentado desde que en diciembre del ... año pasado fue nombrado primer ministro de Francia, este lunes ha anunciado que se someterá a una moción de confianza el próximo 8 de septiembre. Será la novena reválida que vota el parlamento galo, y lo hará en un clima más que caldeado: Bayrou ha planteado un recorte de 44.000 millones de euros del gasto público -dando también un tijeretazo de 3.000 empleos a la plantilla de los funcionarios- para reducir el déficit presupuestario del país, que se ha disparado hasta el 5,8%, casi el doble del 3% que la Unión Europea establece como límite. Además, ha propuesto incluso eliminar dos días festivos, una guinda que ha provocado el anuncio de un estallido en las calles, con el llamamiento a un parón nacional para el día 10.

