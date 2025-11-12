El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El escritor argelino Boualem Sansal posa en París el 4 de septiembre de 2015. AFP

Argelia indulta al escritor Boualem Sansal, cuyo encarcelamiento tensó las relaciones entre París y Argel

Este literato, de 81 años, ha pasado cerca de un año entre rejas por un delito de opinión, a pesar de su frágil estado de salud

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 19:46

Comenta

El escritor franco-argelino Boualem Sansal ha recuperado la libertad. Argelia indultó este miércoles a este literato, de 81 años y enfermo de cáncer, prácticamente ... un año después de su arresto. Tras haberle mantenido entre rejas desde mediados de noviembre de 2024 por un simple delito de opinión, el presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, ha concedido una gracia presidencial al autor de '2084. El fin del mundo' o 'La aldea del alemán'. Su liberación supone un alivio tanto para la clase política francesa como para el mundo literario, que se había movilizado de manera considerable para denunciar su situación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Localizado sin vida el joven desaparecido en Getxo
  2. 2

    La actuación policial con dos heridos de bala en Barakaldo fue «improvisada»
  3. 3 La cláusula de Julen Agirrezabala que indigna al segundo portero del Valencia: «Me quedé impactado»
  4. 4

    El millonario blindaje del Athletic a Selton, su nueva joya
  5. 5 La desconocida saga multimillonaria de los Rubiralta
  6. 6

    Las familias se enfrentan a multas de hasta 50.000 euros si no evalúan los riesgos de sus empleadas del hogar
  7. 7 Patricia Cerezo vuelve a casarse cuatro años después de su separación de Ramón García
  8. 8 El SEPE pagará en estos casos el subsidio a los parados con ingresos al mes superiores al 75% del salario mínimo
  9. 9 Los Javis se separan tras trece años de relación
  10. 10

    Así es la pubalgia, la lesión que se ceba con jóvenes estrellas como Nico, Lamine y Mastantuono

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Argelia indulta al escritor Boualem Sansal, cuyo encarcelamiento tensó las relaciones entre París y Argel

Argelia indulta al escritor Boualem Sansal, cuyo encarcelamiento tensó las relaciones entre París y Argel