Alemania condena a cadena perpetua al afgano que mató a un policía al atentar en Mannheim

La Audiencia Superior de Stuttgart ha condenado este martes a cadena perpetua a un ciudadano afgano de 26 años por el atentado en la plaza ... central de la localidad alemana de Mannheim en la primavera de 2024, que costó la vida a un policía e hirió a cinco personas. El tribunal encontró a Suleiman Ataee culpable de asesinato, múltiple intento de asesinato y lesiones graves.

El presunto militante de la organización terrorista Estado Islámico atacó el 31 de mayo de 2024 con un cuchillo de grandes dimensiones a cinco participantes en un acto del movimiento antimusulmán Pax Europa y a un policía que intento detener la agresión. El agente Rouven Laur falleció dos días después como consecuencia de las puñaladas recibidas. El agresor solo pudo ser detenido después de que otro policía le hiriera de un disparo.

La Fiscalía Federal, encargada de los casos de terrorismo en este país, destacó como probado que Ataee se había radicalizado en los últimos años y se identificaba con el Estado Islámico. Su agresión tuvo como objetivo matar a Michael Stürzenberger, líder de Pax Europa, que resultó gravemente herido en el ataque, así como el mayor número posible de sus seguidores presentes en el acto público.

Suleiman Ataee reconoció durante el proceso su culpabilidad y dio muestras de arrepentimiento. A la hora de explicar sus motivos hizo referencia a la guerra en la Franja de Gaza y confesó que había intercambiado mensajes a través de la plataforma Telegram con un interlocutor islamista al que anunció su intención de asesinar a Stürzenberger.

Solicitud de asilo rechazada

El ya condenado huyó al parecer a la edad de 11 años de Afganistán y llegó a Fráncfort en 2013. Su solicitud de asilo fue rechazada, pero se dictó un veto a su deportación por tratarse de un menor de edad. Hasta el momento del ataque en Mannheim nunca había llamado la atención de la Policía alemana. Ataee está casado y tiene dos hijos de corta edad con los que residía en la localidad de Heppenheim, unos 35 kilómetros al noreste de Mannheim.

Todas las partes en el proceso reclamaron una condena de cadena perpetua para el acusado, mientras la Fiscalía demandó que se estableciera la especial gravedad del caso, que impedirá que la sentencia sea revisada antes de 20 años. Una petición que hizo también la acusación particular, de la que formaba parte la familia del policía muerto.