Alemania acusa a Putin de «violar las leyes internacionales y los derechos humanos» en Ucrania

El ministro de Defensa de Alemania , Boris Pistorius, anunció este viernes que contribuirá con 150 millones de euros a la iniciativa PURL (Lista de Requisitos ... Prioritarios para Ucrania), el programa de compra de armas a Estados Unidos para su uso por parte de Ucrania en la guerra contra Rusia.

Pistorius realizó el anuncio en calidad de anfitrión de la reunión de este viernes en Berlín del llamado 'Grupo de los Cinco' ministros de Defensa de Alemania , Francia, el Reino Unido, Italia y Polonia, más la Alta Representante para Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea, Kaja Kallas. Pistorius dejó patente la condena unánime del grupo a la aceleración de la campaña de bombardeos orquestada por Rusia. Y acusó a su presidente, Vladímir Putin, de estar «intentando hacer el invierno lo más insoportable posible a los ucranianos» para «quebrantar su moral». «Hasta ahora no lo ha conseguido, y aun así, estos ataques son terribles, indignantes y una flagrante violación del derecho internacional y de los derechos humanos», condenó el ministro alemán antes de asegurar que su país no tiene la más mínima intención de abandonar a Ucrania. «Pueden seguir contando con nosotros», se comprometió.

Apoyo de nórdicos y bálticos

En el encuentro, los ministros trataron la situación actual del conflicto, marcada por un aumento de los ataques rusos contra la infraestructura energética de Ucrania, y coincidieron en la importancia de proseguir con su cooperación con la iniciativa PURL con anuncios como los efectuados por el titular alemán.

Este último paquete de 150 millones de euros que aportará Alemania llega justo un día después de que los países nórdicos y bálticos, tan cercanos al conflicto, anunciaran un compromiso conjunto de 430 millones para comprar equipos militares y municiones estadounidenses destinadas a la tropas armadas de Kiev.