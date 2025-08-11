El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Ronald Reagan y Mijáil Gorbachov llegaron a trabar una gran amistad a pesar de la Guerra Fría. Reuters

Washington-Moscú, la relación más difícil del mundo

Trump y Putin tienen previsto verse las caras este viernes. Será el último de una larga y desigual lista de encuentros al más alto nivel entre Estados Unidos y Rusia

Álex Bustos

Álex Bustos

Lunes, 11 de agosto 2025, 00:14

n las últimas tres décadas solo 5 hombres han liderado Rusia. Y una de sus tareas más complejas ha sido siempre lidiar con sus homólogos ... estadounidenses, los 7 líderes de una potencia que rivalizaba con el país euroasiático. Mientras algunos como Mijáil Gorbachov y Boris Yeltsin gozaron de buena sintonía con los mandatarios estadounidenses, Vladímir Putin ha tenido una experiencia más compleja.

