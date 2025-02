Vance contempla sanciones y «presión militar» sobre Rusia para alcanzar la paz en Ucrania

Las negociaciones para el fin de la guerra en Ucrania aún no han empezado y ya han generado multitud de reacciones, sobre todo por el ... temor al acuerdo que podrían alcanzar Estados Unidos y Rusia y que convertiría a Europa en mera espectadora del desenlace. Los aliados temen una paz «injusta». El número dos de Donald Trump, el vicepresidente JD Vance, ha tratado de calmar los ánimos en una entrevista publicada este viernes en el diario 'The Wall Street Journal', en la que afirma que todas las opciones están sobre la mesa. Incluidas medidas de presión sobre el Kremlin.

«Hay herramientas económicas de presión, y por supuesto hay herramientas de presión militar», ha apuntado Vance, que asiste a la Conferencia de Seguridad de Múnich (del 14 al 16 de febrero) y tiene previsto reunirse con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, al margen de este foro. El vicepresidente de EE UU ha subrayado que se tendrá muy en cuenta la soberanía de este país, inmerso en una guerra desde hace casi tres años, y que aún es demasiado pronto para determinar cómo quedará finalmente configurado el territorio. Pete Hegseth, secretario de Defensa, rebajó esta misma semana las expectativas de Kiev al respecto, al asegurar que la idea de recuperar las fronteras previas a 2014, con Crimea, no era realista.

Vance no ha sido tajante al respecto aunque sí ha puesto algo de presión sobre el Kremlin. «Hay muchas formulaciones y configuraciones, pero sí que nos preocupa la independencia soberana de Ucrania», señala el vicepresidente, quien advierte a Rusia sobre la posible imposición de sanciones o el envío de tropas a Ucrania, un extremo que Hegseth afirmó que estaba descartado. El número dos de Trump tendrá este viernes oportunidad de escuchar a Zelenski, quien insiste en la adhesión a la OTAN y exige participar en la mesa de diálogo, que aún no tiene fecha. Rusia ha pedido que se celebre «rápido». «El presidente no irá ahí con orejeras. Dirá: 'Todo está sobre la mesa, hagamos un trato'», dice Vance.