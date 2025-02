«Ucrania pierde, la OTAN también»

El mundo se resquebraja y un nuevo orden, o desorden, mundial está a la puerta de casa. La dramática guerra de Ucrania ha dejado patente ... que la desaparición de la Guerra Fría y con ella la de la amenaza soviética no generaron un nuevo espacio geopolítico mundial más justo y equilibrado a pesar de las innumerables celebraciones en este sentido. La situación actual del planeta así lo manifiesta y la salida de la invasión rusa de Ucrania, iniciada en 2022, también. Salida o solución perjudicial para el país eslavo tal y como se deduce de la conversación telefónica mantenida el pasado miércoles entre Vladímir Putin y Donald Trump. El compromiso entre ambos de iniciar negociaciones cuanto antes implica, tal y como se ha respondido a las demandas ucranianas, que recuperar el territorio perdido en la guerra, volviendo a las fronteras de 2014, y su adhesión a la OTAN son pretensiones quiméricas que no se llevarán a cabo.

La reunión de los ministros de Defensa de la Alianza Atlántica en Bruselas celebrada este jueves, la primera desde el regreso de Trump, ha dejado bien claro, tal y como ha manifestado su secretario general, Mark Rutte, que la solución es inminente pero no satisfactoria para los agredidos. Ello implica que la postura mantenida por los aliados europeos de Ucrania se tira a la basura, lo que consolida la fijación negativa de Trump con la UE y sus postulados. Europa se queda fuera del diálogo y Volodímir Zelenski también, y sólo asistirá, caso de que se le invite para mantener la compostura, como comparsa.

Pero no nos llevemos las manos a la cabeza puesto que la nueva Administración estadounidense no había ocultado sus intenciones respecto a esta cuestión ni a la de que Europa pagará la factura de la reconstrucción y tendrá que garantizar la seguridad de la posguerra en solitario. Europa y la Unión están solas y ya es hora de que lo aceptemos. Nuestro socio comercial, que no amigo del alma, ha sido tajante y claro. Y no está de más, y no es nada cuestionable, ya que EE UU siempre ha mirado por sus intereses estratégicos y de seguridad bajo diferentes y más o menos amables giros discursivos del gobernante en cuestión. Y ahora toca un mandatario que exterioriza el acoso, la amenaza, la vulgaridad y lo grotesco y manifiesta sin pudor su nacionalismo exacerbado, su misoginia y su xenofobia.

Nos gustará más o menos, pero esta es la realidad. Y también debería serlo que la UE asumiera su rol de una vez, manifestara firmeza frente al matón de barrio e hiciera valer su poder económico y regulatorio para contrarrestar los ataques y amenazas de éste.