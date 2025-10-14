El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Javier Milei, presidente de Argentina. Efe

Trump sólo ayudará a Argentina si Milei gana las próximas elecciones

«No vamos a perder nuestro tiempo si el partido de Javier no vence el 26 de octubre. Nos iremos», avisó el presidente de EE UU

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Martes, 14 de octubre 2025, 21:40

Comenta

Donald Trump no oculta sus preferencias. El apoyo de Estados Unidos a Argentina depende de que el partido gobernante del presidente Javier Milei tenga éxito ... en las elecciones legislativas del 26 de octubre. «No vamos a perder nuestro tiempo si el partido de Milei no gana», avisó.

