El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen de la estatua con Trump y Epstein cogidos de la mano. Reuters

Trump y Epstein cogidos de la mano frente al Capitolio: la provocadora escultura que enfurece a la Casa Blanca

El grupo autodenominado 'El apretón de manos secreto' ha querido denunciar así los vínculos del ahora presidente de EE UU con el pederesta confeso

Iñaki Juez

Iñaki Juez

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 12:42

Cogidas de la mano. Así aparecieron este martes dos risueñas estatuas de Donald Trump y Jeffey Epstein frente al Capitolio en Washington, una obra de ... arte hecha con toda la mala leche del mundo y que, como no podía ser de otra forma, se ha vuelto viral en redes sociales. El presidente de EE UU ha hecho todo lo posible por desvincularse de las actividades del pederesta confeso pese a la relación de amistad que mantenían. Algo que no ha importado al grupo autodenominado 'El apretón de manos secreto'. Los supuestos autores de 'Best Friends Forever' (Mejores amigos por siempre) han querido así denunciar el vinculo entre ambos financieros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  2. 2

    Haitam, el joven asesinado de una cuchillada el domingo, entró en Bizkaia como mena en 2021
  3. 3

    El Gobierno sube de 675 a 800 euros la renta por sacar en alquiler pisos vacíos en Bilbao
  4. 4 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  5. 5 La Aemet anuncia el comienzo del veranillo de San Miguel: así afectará a Bizkaia
  6. 6

    Una avería deja sin Cercanías Renfe hasta el viernes a miles de usuarios de Santurtzi a Barakaldo
  7. 7 Los mejores y peores bollos de mantequilla de Bilbao, según el crítico gastronómico Mikel Iturriaga
  8. 8

    Trump arremete contra la ONU por su «ineficacia» y cierra filas con Israel
  9. 9

    El crimen de Solokoetxe fue un encontronazo «casual» entre dos grupos que volvían a casa
  10. 10 Esta es la secuencia de un robo de móvil frustrado a plena luz del día en Bilbao

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Trump y Epstein cogidos de la mano frente al Capitolio: la provocadora escultura que enfurece a la Casa Blanca

Trump y Epstein cogidos de la mano frente al Capitolio: la provocadora escultura que enfurece a la Casa Blanca