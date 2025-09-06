El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

REUTERS

Trump amenaza con nuevos aranceles a Europa tras la multa millonaria a Google

El presidente estadounidense desafía a la Unión Europea asegurando que no permitirá «que estas acciones discriminatorias se mantengan», en relación a la sanción impuesta al gigante tecnológico

T. Nieva

Sábado, 6 de septiembre 2025, 07:37

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cargó este viernes contra la decisión de la Comisión Europea de imponer una multa multimillonaria al gigante tecnológico ... estadounidense Google por prácticas abusivas y amenazó con imponer nuevos aranceles. «Europa ha impuesto hoy un multa de 3.500 millones de dólares (2.950 millones de euros) a otra gran empresa estadounidense, Google, desfalcándola en la práctica para financiar inversiones y empleos estadounidenses. Esto se suma a las numerosas multas e impuestos contra Google y otras empresas tecnológicas», manifestó a través de su perfil en Truth Social.

