El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La Bonoloto del martes reparte un pellizco en estas dos localidades: comprobar resultados del 14 de octubre
Pedro Sánchez y Donald Trump se saludan en Egipto antes de la firma del acuerdo de paz para Gaza. AFP

Trump amenaza de nuevo con castigar a España por su bajo gasto en Defensa

El presidente de Estados Unidos reitera que está «muy descontento» con nuestro país y sopesa imponer nuevos aranceles

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Martes, 14 de octubre 2025, 21:03

Comenta

No ha durado mucho la sonrisa que el lunes exhibieron Donald Trump y Pedro Sánchez durante su apretón de manos previo a la firma del ... acuerdo de paz del presidente de Estados Unidos para Gaza. Este martes, Trump ha retomado su actitud agresiva hacia nuestro país por lo que considera un reducido gasto en Defensa de Madrid. «Estoy muy descontento con España. Es el único país que no ha aumentado su gasto al 5% del PIB... así que no estoy contento con España», ha reiterado a la prensa después de haberse reunido con el presidente de Argentina, Javier Milei, en la Casa Blanca.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los servicios mínimos por la huelga propalestina afectarán mañana a metro y Bizkaibus todo el día
  2. 2

    Esto dice la ciencia sobre las gafas amarillas que llevan Marcos Llorente y Laporte
  3. 3

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  4. 4

    Estos son los colectivos radicales unidos contra Falange pero que no se soportan entre sí
  5. 5

    El Gobierno vasco retira la beca a un remero malagueño por no residir en Getxo
  6. 6 La enfermedad mental que no pudo torear Morante y le lleva a una inesperada retirada
  7. 7 El restaurante vizcaíno que es uno de los mejores asadores de España
  8. 8

    Trump a Sánchez: «¿Estáis trabajando en lo del PIB? Ya llegaremos a eso. Pero fantástico trabajo el que estáis haciendo»
  9. 9

    Álvaro Núñez: «Ya he pasado el duelo por salir del Athletic, me fui porque no apostaban por mí»
  10. 10 Hablan los vecinos de la niña de 8 años violada por su padre en Madrid: «Todos sabíamos que podía pasar»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Trump amenaza de nuevo con castigar a España por su bajo gasto en Defensa

Trump amenaza de nuevo con castigar a España por su bajo gasto en Defensa