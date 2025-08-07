El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Dos turistas toman fotografías frente al edificio del Capitolio. AFP

Trump amenaza con activar a la Guardia Nacional para tomar el control de Washington DC

El presidente estadounidense cree que la ciudad está asediada por pandilleros, para los que pide que sean juzgados como adultos

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Jueves, 7 de agosto 2025, 18:23

Estadísticamente, la delincuencia en Washington DC ha bajado un 26%, pero para Donald Trump la realidad siempre es algo personal. El enfrentamiento que tuvo el ... fin de semana pasado un chaval de 19 años, protegido de Elon Musk, que lo contrató para su Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) con unos pandilleros que intentaron robarle el coche ha desatado la ira del presidente estadounidense, que amenaza con desplegar a la Guardia Nacional y tomar el control de la capital.

