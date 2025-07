Trump abre la puerta a nuevas sanciones contra Rusia

María Rego Sábado, 5 de julio 2025, 17:59 Comenta Compartir

La relación entre Donald Trump y Vladímir Putin no atraviesa su mejor momento. La última conversación (el pasado jueves) entre ambos mandatarios no fue nada ... bien. Y el presidente norteamericano no disimuló al día siguiente ante los periodistas a bordo del Air Force One: «Estoy muy descontento», dijo sobre la llamada en la que el jefe del Kremlin le advirtió que no renunciaría a sus objetivos en Ucrania. Horas después confirmaba sus intenciones con el lanzamiento de 550 drones y misiles sobre Kiev, el mayor ataque desde el inicio de la guerra, y felicitaba a Estados Unidos por el 4 de julio. Eso acabó de rematar el distanciamiento entre ambos mandatarios, con el inquilino de la Casa Blanca dispuesto a retomar las sanciones contra Rusia.

